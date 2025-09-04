У США виявили заражений пташиним грипом корм для котів: у Сан-Франциско довелося усипити тварину

Практика судів
За даними Міністерства сільського господарства США, десятки домашніх котів, зокрема майже 70 цього року, були заражені H5N1.
У Сан-Франциско домашній кіт заразився пташиним грипом H5N1 після вживання сирого корму. Тварину довелося усипити, пише АР з посиланням на Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Лабораторні аналізи підтвердили наявність вірусу як у кормі, так і в організмі кота. Йдеться про дві партії RAWR із терміном придатності до вересня та жовтня 2026 року. Компанія-виробник із Каліфорнії заявила, що вилучила їх з обігу кілька тижнів тому.

Цей випадок став першим зараженням кота від корму з березня.

За даними Міністерства сільського господарства США, десятки домашніх котів, зокрема майже 70 цього року, були заражені H5N1. Багато з цих тварин заразилися після вживання сирого молока або сирого корму для домашніх тварин, заражених вірусом.

Фахівці наголошують, що вірус може викликати тяжкі захворювання та смерть у птахів і ссавців, зокрема котів, тоді як молоді, старі або ослаблені тварини перебувають у зоні особливого ризику.

Продукт RAWR продавався у заморожених пакетах по 2,5 фунта в магазинах США та онлайн. Генетичне секвенування показало, що вони містили лінію вірусу, виявлену в листопаді та грудні, яка більше не циркулює.

