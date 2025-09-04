Практика судов
В США выявили зараженный птичьим гриппом корм для кошек: в Сан-Франциско пришлось усыпить животное

22:54, 4 сентября 2025
По данным Министерства сельского хозяйства США, десятки домашних кошек, в том числе почти 70 в этом году, были заражены H5N1.
В Сан-Франциско домашний кот заразился птичьим гриппом H5N1 после употребления сырого корма. Животное пришлось усыпить, пишет АР со ссылкой на Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса как в корме, так и в организме кота. Речь идет о двух партиях RAWR со сроком годности до сентября и октября 2026 года. Компания-производитель из Калифорнии заявила, что изъяла их из оборота несколько недель назад.

Этот случай стал первым заражением кота от корма с марта.

По данным Министерства сельского хозяйства США, десятки домашних кошек, в том числе почти 70 в этом году, были заражены H5N1. Многие из этих животных заразились после употребления сырого молока или сырого корма для домашних животных, зараженных вирусом.

Специалисты отмечают, что вирус может вызывать тяжелые заболевания и смерть у птиц и млекопитающих, в частности кошек, тогда как молодые, старые или ослабленные животные находятся в зоне особого риска.

Продукт RAWR продавался в замороженных пакетах по 2,5 фунта в магазинах США и онлайн. Генетическое секвенирование показало, что они содержали линию вируса, выявленную в ноябре и декабре, которая больше не циркулирует.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

