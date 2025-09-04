В США выявили зараженный птичьим гриппом корм для кошек: в Сан-Франциско пришлось усыпить животное

По данным Министерства сельского хозяйства США, десятки домашних кошек, в том числе почти 70 в этом году, были заражены H5N1.

В Сан-Франциско домашний кот заразился птичьим гриппом H5N1 после употребления сырого корма. Животное пришлось усыпить, пишет АР со ссылкой на Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса как в корме, так и в организме кота. Речь идет о двух партиях RAWR со сроком годности до сентября и октября 2026 года. Компания-производитель из Калифорнии заявила, что изъяла их из оборота несколько недель назад.

Этот случай стал первым заражением кота от корма с марта.

По данным Министерства сельского хозяйства США, десятки домашних кошек, в том числе почти 70 в этом году, были заражены H5N1. Многие из этих животных заразились после употребления сырого молока или сырого корма для домашних животных, зараженных вирусом.

Специалисты отмечают, что вирус может вызывать тяжелые заболевания и смерть у птиц и млекопитающих, в частности кошек, тогда как молодые, старые или ослабленные животные находятся в зоне особого риска.

Продукт RAWR продавался в замороженных пакетах по 2,5 фунта в магазинах США и онлайн. Генетическое секвенирование показало, что они содержали линию вируса, выявленную в ноябре и декабре, которая больше не циркулирует.

