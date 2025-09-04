Син президента США Ерік Трамп став мільярдером завдяки стрімкому зростанню акцій American Bitcoin

Акції American Bitcoin принесли сину президента США майже мільярд доларів.

Ерік Трамп, 41-річний син президента США Дональда Трампа, став мільярдером після різкого зростання акцій компанії American Bitcoin, де він є співзасновником і директором зі стратегії. Про це повідомило видання Forbes.

За даними ЗМІ, Ерік Трамп володіє 73 мільйонами акцій компанії American Bitcoin, що на момент закриття торгів 3 вересня оцінювалося в $950 мільйонів. На кінець торгової сесії акції компанії торгувалися за ціною $8,04 за одиницю.

До бізнесу також залучений старший брат Еріка, 47-річний Дональд Трамп-молодший, однак його частка в компанії не розкрита в документах, поданих American Bitcoin до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

American Bitcoin спеціалізується на майнінгу та накопиченні криптовалюти. На початок вересня 2025 року штат компанії складався лише з двох співробітників, але її ринкова капіталізація досягла майже $7,3 мільярда.

Раніше сім’я Трампа значно збільшила свої статки завдяки іншому криптовалютному проєкту – компанії World Liberty Financial. Після запуску торгів новим токеном WLFI на відкритому ринку статки сім’ї зросли на $5 мільярдів. Ринкова капіталізація токена WLFI склала $6,64 мільярда, що дозволило йому посісти 32-ге місце серед найбільших криптовалют у світі. Низка провідних централізованих криптовалютних бірж, зокрема Binance, OKX і Bybit, уже додали токен WLFI до своїх платформ.

