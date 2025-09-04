Сын президента США Эрик Трамп стал миллиардером благодаря стремительному росту акций American Bitcoin

Акции American Bitcoin принесли сыну президента США почти миллиард долларов.

Эрик Трамп, 41-летний сын президента США Дональда Трампа, стал миллиардером после резкого роста акций компании American Bitcoin, где он является соучредителем и директором по стратегии. Об этом сообщило издание Forbes.

По данным СМИ, Эрик Трамп владеет 73 миллионами акций компании American Bitcoin, что на момент закрытия торгов 3 сентября оценивалось в $950 миллионов. На конец торговой сессии акции компании торговались по цене $8,04 за единицу.

К бизнесу также привлечен старший брат Эрика, 47-летний Дональд Трамп-младший, однако его доля в компании не раскрыта в документах, поданных American Bitcoin в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

American Bitcoin специализируется на майнинге и накоплении криптовалюты. На начало сентября 2025 года штат компании состоял всего из двух сотрудников, но ее рыночная капитализация достигла почти $7,3 миллиарда.

Ранее семья Трампа значительно увеличила свое состояние благодаря другому криптовалютному проекту – компании World Liberty Financial. После запуска торгов новым токеном WLFI на открытом рынке состояние семьи выросло на $5 миллиардов. Рыночная капитализация токена WLFI составила $6,64 миллиарда, что позволило ему занять 32-е место среди крупнейших криптовалют в мире. Ряд ведущих централизованных криптовалютных бирж, в частности Binance, OKX и Bybit, уже добавили токен WLFI на свои платформы.

