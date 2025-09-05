Практика судів
Джо Байден переніс операцію з видалення раку шкіри

10:58, 5 вересня 2025
Експрезидент США пройшов процедуру за методом Моса.
Джо Байден переніс операцію з видалення раку шкіри
Фото: People.com
Колишній президент США Джо Байден нещодавно переніс хірургічну процедуру для видалення раку шкіри. Про це повідомило видання The Hill із посиланням на заяву речника 46-го президента Сполучених Штатів.

Речник підтвердив, що Байден пройшов операцію за методом Моса, який передбачає пошарове видалення шкіри з подальшим обстеженням на наявність ракових клітин до досягнення здорових тканин.

Чутки про хірургічне втручання почали ширитися після того, як у мережі з’явилися зображення Байдена з помітним шрамом на лобі, хоча офіційного підтвердження до заяви речника не було.

Під час перебування на посаді президента Джо Байден уже проходив процедуру видалення немеланомного раку шкіри, а також мав операцію з видалення злоякісної пухлини в ділянці грудей у 2023 році.

США Джо Байден

