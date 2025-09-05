Джо Байден переніс операцію з видалення раку шкіри

Експрезидент США пройшов процедуру за методом Моса.

Колишній президент США Джо Байден нещодавно переніс хірургічну процедуру для видалення раку шкіри. Про це повідомило видання The Hill із посиланням на заяву речника 46-го президента Сполучених Штатів.

Речник підтвердив, що Байден пройшов операцію за методом Моса, який передбачає пошарове видалення шкіри з подальшим обстеженням на наявність ракових клітин до досягнення здорових тканин.

Чутки про хірургічне втручання почали ширитися після того, як у мережі з’явилися зображення Байдена з помітним шрамом на лобі, хоча офіційного підтвердження до заяви речника не було.

Під час перебування на посаді президента Джо Байден уже проходив процедуру видалення немеланомного раку шкіри, а також мав операцію з видалення злоякісної пухлини в ділянці грудей у 2023 році.

