Джо Байден перенес операцию по удалению рака кожи

Экс-президент США прошел процедуру по методу Моса.

Фото: People.com

Бывший президент США Джо Байден недавно перенес хирургическую процедуру по удалению рака кожи. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря 46-го президента Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь подтвердил, что Байден прошел операцию по методу Моса, который предусматривает послойное удаление кожи с последующим обследованием на наличие раковых клеток до достижения здоровых тканей.

Слухи о хирургическом вмешательстве начали распространяться после того, как в сети появились изображения Байдена с заметным шрамом на лбу, хотя официального подтверждения заявлению пресс-секретаря не было.

Во время пребывания на посту президента Джо Байден уже проходил процедуру удаления немеланомного рака кожи, а также перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в области груди в 2023 году.

