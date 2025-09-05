Практика судів
Судили британського хірурга, який навмисно відморозив собі ноги заради фетишу та страховки

12:10, 5 вересня 2025
Хірург відморозив ноги та отримав 466 тисяч фунтів стерлінгів страховки.
49-річного британського хірурга Ніла Гоппера засудили до 32 місяців ув’язнення за шахрайство зі страховими виплатами після того, як він навмисно відморозив собі ноги для їхньої ампутації, мотивований сексуальним інтересом, але стверджував, що причиною був сепсис. Про це повідомило видання The Guardian.

У квітні 2019 року Гоппер використав сухий лід, щоб спричинити серйозне відмороження ніг, що призвело до необхідності їхньої ампутації. Суд встановив, що ці дії були зумовлені його особистими сексуальними вподобаннями.

Гоппер обманом переконав страхові компанії Aviva та Old Mutual Health, що ампутація була спричинена хворобою, а не самозавданою травмою. У результаті він отримав страхові виплати на суму 466 653,81 фунта стерлінгів (приблизно 25,2 мільйона гривень), які витратив на придбання кемпера, джакузі, дров’яної печі та будівельні роботи.

У березні 2023 року Гоппера заарештували, після чого його відсторонили від медичної практики. У грудні того ж року його виключили з медичного реєстру Великої Британії, а його дружина подала на розлучення.

Під час судового розгляду Гоппер визнав свою вину за двома пунктами шахрайства, пов’язаними з поданням неправдивих даних у страхових позовах. Крім того, він визнав провину за трьома обвинуваченнями у зберіганні екстремальних порнографічних матеріалів, пов’язаних із сайтом EunuchMaker.

Представники Національної служби охорони здоров’я Великої Британії запевнили, що дії Гоппера не вплинули на якість його роботи як хірурга. Однак його колишні пацієнти звертаються до юристів, висловлюючи занепокоєння щодо можливих непотрібних медичних втручань, які він міг проводити.

