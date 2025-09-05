Практика судов
Судили британского хирурга, который намеренно отморозил себе ноги ради фетиша и страховки

12:10, 5 сентября 2025
Хирург отморозил ноги и получил 466 тысяч фунтов стерлингов страховки.
Судили британского хирурга, который намеренно отморозил себе ноги ради фетиша и страховки
49-летний британский хирург Нил Хоппер был приговорен к 32 месяцам тюремного заключения за мошенничество со страховыми выплатами после того, как он намеренно отморозил себе ноги для их ампутации, мотивированный сексуальным интересом, но утверждал, что причиной был сепсис. Об этом сообщило издание The Guardian.

В апреле 2019 года Хоппер использовал сухой лед, чтобы вызвать серьезное обморожение ног, что привело к необходимости их ампутации. Суд установил, что эти действия были обусловлены его личными сексуальными предпочтениями.

Хоппер обманом убедил страховые компании Aviva и Old Mutual Health, что ампутация была вызвана болезнью, а не самонанесенной травмой. В результате он получил страховые выплаты на сумму 466 653,81 фунта стерлингов (примерно 25,2 миллиона гривен), которые потратил на покупку кемпера, джакузи, дровяной печи и строительные работы.

В марте 2023 года Хоппера арестовали, после чего его отстранили от медицинской практики. В декабре того же года его исключили из медицинского реестра Великобритании, а его жена подала на развод.

Во время судебного разбирательства Гоппер признал свою вину по двум пунктам мошенничества, связанным с представлением ложных данных в страховых исках. Кроме того, он признал вину по трем обвинениям в хранении экстремальных порнографических материалов, связанных с сайтом EunuchMaker.

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании заверили, что действия Хоппера не повлияли на качество его работы как хирурга. Однако его бывшие пациенты обращаются к юристам, выражая обеспокоенность по поводу возможных ненужных медицинских вмешательств, которые он мог проводить.

Фото: The Guardian

суд мошенник деньги страховка Великобритания

