Найвідоміші сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел, ймовірно, народили дитину — фото

Найвідоміші сіамські близнючки світу, американки Еббі та Бріттані Генсел, ймовірно, вперше стали мамами. Про це повідомляє The U.S. Sun.

Так, у ЗМІ оприлюднили фото від 27 серпня, на яких жінки тримають автолюльку для немовлят.

Близнючок бачили біля школи в місті Нью-Брайтон (штат Міннесота), де вони вже понад десять років викладають математику учням п’ятого класу. Вони провели там близько 30 хвилин, показавши малюка колегам. За словами очевидців, сестри виглядали втомленими, проте щасливими.

Відомо, що у 2021 році Еббі вийшла заміж заветерана армії США та медбрата Джоша Боулінга. Пара одружилася ще у 2021 році, проте широкій публіці це стало відомо лише у березні 2024-го.

Ця подія викликала великий резонанс, оскільки медична спільнота давно вивчала особливості організму близнючок. Вони мають спільну печінку, кишківник і репродуктивні органи.

Офіційно сестри й Джош не коментували появу дитини.

