Практика судів
  1. У світі

Найвідоміші сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел, ймовірно, народили дитину — фото

12:46, 5 вересня 2025
Сестри вперше з’явилися на публіці з немовлям, що породило чутки про народження дитини.
Найвідоміші сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел, ймовірно, народили дитину — фото
Фото: Matt Symons for The U.S. Sun
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найвідоміші сіамські близнючки світу, американки Еббі та Бріттані Генсел, ймовірно, вперше стали мамами. Про це повідомляє The U.S. Sun.

Так, у ЗМІ оприлюднили фото від 27 серпня, на яких жінки тримають автолюльку для немовлят.

Близнючок бачили біля школи в місті Нью-Брайтон (штат Міннесота), де вони вже понад десять років викладають математику учням п’ятого класу. Вони провели там близько 30 хвилин, показавши малюка колегам. За словами очевидців, сестри виглядали втомленими, проте щасливими.

Відомо, що у 2021 році Еббі вийшла заміж заветерана армії США та медбрата Джоша Боулінга. Пара одружилася ще у 2021 році, проте широкій публіці це стало відомо лише у березні 2024-го.

Ця подія викликала великий резонанс, оскільки медична спільнота давно вивчала особливості організму близнючок. Вони мають спільну печінку, кишківник і репродуктивні органи.

Офіційно сестри й Джош не коментували появу дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді