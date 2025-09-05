Практика судов
Самые известные сиамские близнецы Эбби и Бриттани Генсел, вероятно, родили ребенка — фото

12:46, 5 сентября 2025
Сестры впервые появились на публике с младенцем, что породило слухи о рождении ребенка.
Самые известные сиамские близнецы Эбби и Бриттани Генсел, вероятно, родили ребенка — фото
Фото: Matt Symons for The U.S. Sun
Самые известные сиамские близнецы мира, американки Эбби и Бриттани Хенсел, вероятно, впервые стали мамами. Об этом сообщает The U.S. Sun.

Так, в СМИ опубликовали фото от 27 августа, на которых женщины держат автолюльку для младенцев.

Близнецов видели у школы в городе Нью-Брайтон (штат Миннесота), где они уже более десяти лет преподают математику ученикам пятого класса. Они провели там около 30 минут, показав малыша коллегам. По словам очевидцев, сестры выглядели уставшими, но счастливыми.

Известно, что в 2021 году Эбби вышла замуж за ветерана армии США и медбрата Джоша Боуллинга. Пара поженилась еще в 2021 году, однако широкой публике это стало известно лишь в марте 2024-го.

Это событие вызвало большой резонанс, поскольку медицинское сообщество давно изучало особенности организма близнецов. Они имеют общую печень, кишечник и репродуктивные органы.

Официально сестры и Джош не комментировали появление ребенка.

