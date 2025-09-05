Суд ЄС оштрафував Польщу на 373,5 млн грн за несвоєчасне впровадження Директиви про авторське право

Варшава не встигла вчасно імплементувати директиву про цифровий ринок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд Європейського Союзу (СЄС) зобов’язав Польщу сплатити штраф у розмірі 8,3 мільйона євро (373,5 мільйона гривень) за несвоєчасне впровадження Директиви ЄС про авторське право на єдиному цифровому ринку. Про це повідомляє LRT.

Директива, ухвалена в 2019 році, спрямована на посилення прав власників авторського контенту та зменшення порушень авторських прав в інтернеті. Її впровадження мало бути завершено всіма країнами-членами ЄС до 2021 року.

Європейська комісія передала справу Польщі до СЄС через затримку з імплементацією директиви. Польща згодом інтегрувала положення директиви у своє законодавство, пояснюючи затримку впливом пандемії COVID-19. Однак Суд ЄС відхилив цей аргумент, вважаючи його недостатнім.

Верховний суд ЄС у своєму рішенні наголосив, що штраф є необхідним для запобігання подібним порушенням законодавства Євросоюзу та забезпечення його ефективного виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.