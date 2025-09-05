Суд ЕС оштрафовал Польшу на 8,3 млн евро за несвоевременное внедрение Директивы об авторском праве

Варшава не успела вовремя имплементировать директиву о цифровом рынке.

Суд Европейского Союза обязал Польшу выплатить штраф в размере 8,3 миллиона евро (373,5 миллиона гривен) за несвоевременное внедрение Директивы ЕС об авторском праве на едином цифровом рынке. Об этом сообщает LRT.

Директива, принятая в 2019 году, направлена на усиление прав владельцев авторского контента и уменьшение нарушений авторских прав в интернете. Ее внедрение должно было быть завершено всеми странами-членами ЕС до 2021 года.

Европейская комиссия передала дело Польши в суд из-за задержки с имплементацией директивы. Польша впоследствии интегрировала положения директивы в свое законодательство, объясняя задержку влиянием пандемии COVID-19. Однако Суд ЕС отклонил этот аргумент, посчитав его недостаточным.

Верховный суд ЕС в своем решении подчеркнул, что штраф необходим для предотвращения подобных нарушений законодательства Евросоюза и обеспечения его эффективного выполнения.

