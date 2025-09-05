У Варшаві побили українців – поліція назвала мотив злочину

Поліція затримала нападників, їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

У варшавському районі Білоленка троє чоловіків напали на групу молодих громадян України, ображаючи їх за національною ознакою та завдавши тілесних ушкоджень. Поліція затримала підозрюваних і повідомила їм про підозру, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомило видання Raport Warszawski.

Інцидент стався ввечері минулого четверга біля одного з магазинів у районі Білоленка. Невідомі нападники спочатку словесно ображали групу молодих українців, використовуючи нецензурну лексику через їхню національність, а потім застосували фізичну силу, жорстоко побивши чоловіків. Жінка, яка була разом із потерпілими, викликала поліцію та зафіксувала конфлікт на відео за допомогою свого телефону. Одному з потерпілих знадобилася допомога швидкої медичної служби.

«Поліція негайно розпочала операції з ідентифікації та затримання нападників», – зазначила представниця шостого районного управління поліції Варшави Пауліна Онишко. Ключову роль у розслідуванні відіграв відеозапис, зроблений свідком. Слідчі оперативно ідентифікували зловмисників, і вже наступного дня всіх трьох підозрюваних затримали. Під час обшуку в одного з них виявили синтетичний наркотик мефедрон.

Суд наклав на підозрюваних запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду, заборонивши їм контактувати з потерпілими та іншими співучасниками справи. Напад і образа на ґрунті національної приналежності кваліфікуються як злочин, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Поліція зазначає, що мотивом злочину однозначно була національність жертв, що надає справі особливого значення.

