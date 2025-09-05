В Варшаве избили украинцев – полиция назвала мотив преступления

Полиция задержала нападавших, им грозит до пяти лет тюрьмы.

В варшавском районе Белоленка трое мужчин напали на группу молодых граждан Украины, оскорбляя их по национальному признаку и нанеся телесные повреждения. Полиция задержала подозреваемых и сообщила им о подозрении, им грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщило издание Raport Warszawski.

Инцидент произошел вечером в прошлый четверг возле одного из магазинов в районе Белоленка. Неизвестные нападавшие сначала словесно оскорбляли группу молодых украинцев, используя нецензурную лексику из-за их национальности, а затем применили физическую силу, жестоко избив мужчин. Женщина, которая была вместе с потерпевшими, вызвала полицию и зафиксировала конфликт на видео с помощью своего телефона. Одному из потерпевших понадобилась помощь скорой медицинской службы.

«Полиция немедленно начала операции по идентификации и задержанию нападавших», — отметила представительница шестого районного управления полиции Варшавы Паулина Онишко. Ключевую роль в расследовании сыграла видеозапись, сделанная свидетелем. Следователи оперативно идентифицировали злоумышленников, и уже на следующий день всех троих подозреваемых задержали. Во время обыска у одного из них обнаружили синтетический наркотик мефедрон.

Суд наложил на подозреваемых меру пресечения в виде полицейского надзора, запретив им контактировать с потерпевшими и другими соучастниками дела. Нападение и оскорбление на почве национальной принадлежности квалифицируются как преступление, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полиция отмечает, что мотивом преступления однозначно была национальность жертв, что придает делу особое значение.

