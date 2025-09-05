Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

В Варшаве избили украинцев – полиция назвала мотив преступления

20:16, 5 сентября 2025
Полиция задержала нападавших, им грозит до пяти лет тюрьмы.
В Варшаве избили украинцев – полиция назвала мотив преступления
Фото: Raport Warszawski
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В варшавском районе Белоленка трое мужчин напали на группу молодых граждан Украины, оскорбляя их по национальному признаку и нанеся телесные повреждения. Полиция задержала подозреваемых и сообщила им о подозрении, им грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщило издание Raport Warszawski.

Инцидент произошел вечером в прошлый четверг возле одного из магазинов в районе Белоленка. Неизвестные нападавшие сначала словесно оскорбляли группу молодых украинцев, используя нецензурную лексику из-за их национальности, а затем применили физическую силу, жестоко избив мужчин. Женщина, которая была вместе с потерпевшими, вызвала полицию и зафиксировала конфликт на видео с помощью своего телефона. Одному из потерпевших понадобилась помощь скорой медицинской службы.

«Полиция немедленно начала операции по идентификации и задержанию нападавших», — отметила представительница шестого районного управления полиции Варшавы Паулина Онишко. Ключевую роль в расследовании сыграла видеозапись, сделанная свидетелем. Следователи оперативно идентифицировали злоумышленников, и уже на следующий день всех троих подозреваемых задержали. Во время обыска у одного из них обнаружили синтетический наркотик мефедрон.

Суд наложил на подозреваемых меру пресечения в виде полицейского надзора, запретив им контактировать с потерпевшими и другими соучастниками дела. Нападение и оскорбление на почве национальной принадлежности квалифицируются как преступление, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полиция отмечает, что мотивом преступления однозначно была национальность жертв, что придает делу особое значение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Польша

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді