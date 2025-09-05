Практика судів
Віце-прем’єрці Великої Британії Рейнер довелося піти з посади через податковий скандал

17:08, 5 вересня 2025
Вона недоплатила 40 000 фунтів стерлінгів гербового збору під час купівлі будинку.
Фото: Getty Images
Анджела Рейнер подала у відставку з посад віце-прем’єрки Великої Британії та заступниці лідера Лейбористської партії 5 вересня після розслідування її спірних майнових угод, пише Politico.

Посадовиця, яка також обіймала посаду міністерки житлового будівництва Великої Британії, стала об’єктом розслідування незалежного радника уряду з питань етики після того, як визнала, що не заплатила правильну суму податку — відомого як гербовий збір — під час купівлі другої нерухомості.

«Її відставка стала черговим ударом для прем’єр-міністра Великої Британії від центристських лейбористів Кіра Стармера, який втрачає позиції в опитуваннях і цього тижня намагався перезапустити роботу свого уряду через перестановки в кулуарах», — пише видання.

У листі Стармеру Рейнер підтвердила, що йде одразу з двох урядових посад, а також відмовляється від посади заступниці лідера правлячої Лейбористської партії.

«Я давно вважаю, що люди, які служать британській громадськості в уряді, завжди повинні дотримуватися найвищих стандартів, і хоча Незалежний радник дійшов висновку, що я діяла добросовісно, чесно і з гідністю, я визнаю, що не досягла найвищих стандартів щодо моєї недавньої покупки нерухомості», — сказала вона.

Politico зазначає, що Рейнер кілька тижнів перебувала під пильним наглядом ЗМІ через купівлю другого будинку в прибережному місті Хоув.

Лідерка лейбористів визнала цього тижня, що недоплатила 40 000 фунтів стерлінгів гербового збору під час купівлі цього будинку, але заявила, що спочатку виходила з «поради юристів», що сплатила правильну суму.

Після розлучення Рейнер продала залишену частку в сімейному будинку трасту, створеному для її сина з інвалідністю. Проте нове розслідування, проведене на її прохання податковим експертом, дійшло висновку, що Рейнер мала сплатити більше гербового збору під час купівлі нової нерухомості, оскільки фактично вона вважалася другою.

Незалежний радник з міністерських стандартів Лорі Магнус зазначив, що Рейнер порушила міністерський кодекс, який регулює стандарти для міністрів, попри те, що вона «діяла з чесністю та з відданим і зразковим прагненням до державної служби». Водночас, за його словами, Рейнер не досягла «найвищих стандартів належної поведінки».

У своїй відповіді, приймаючи її відставку, Стармер сказав, що йому «дуже сумно» втрачати з уряду «справжню подругу».

«Хоч я і вважаю, що ви прийняли правильне рішення, це рішення, яке, я знаю, є дуже болісним для вас», — сказав він.

Politico додає, що Рейнер вважалася однією з найкращих комунікаторів Кабінету та важливим мостом між Стармером, його парламентською фракцією та профспілковими прихильниками Лейбористів. Її відхід з посади заступниці лідера Лейбористів відкриває перспективу запеклої боротьби за наступника в момент, коли Стармер зосереджений на спробах стабілізувати свій уряд.

Велика Британія Стармер

