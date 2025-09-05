Вице-премьеру Великобритании Рейнер пришлось уйти з поста из-за налогового скандала

Она недоплатила 40 000 фунтов стерлингов гербового сбора при покупке дома.

Анджела Рейнер подала в отставку с должностей вице-премьера Великобритании и заместителя лидера Лейбористской партии 5 сентября после расследования ее спорных имущественных сделок, пишет Politico.

Чиновница, которая также занимала пост министра жилищного строительства Великобритании, стала объектом расследования независимого советника правительства по вопросам этики после того, как признала, что не заплатила правильную сумму налога — известного как гербовый сбор — при покупке второй недвижимости.

«Ее уход стал очередным ударом для премьер-министра Великобритании от центристских лейбористов Кира Стармера, который теряет позиции в опросах и на этой неделе пытался перезапустить работу своего правительства через перестановки в кулуарах», - пишет издание.

В письме Стармеру Рейнер подтвердила, что уходит сразу с двух правительственных постов, а также отказывается от должности заместителя лидера правящей Лейбористской партии.

«Я давно считаю, что люди, служащие британской общественности в правительстве, всегда должны соблюдать высочайшие стандарты, и хотя Независимый советник пришел к выводу, что я действовала добросовестно, честно и с достоинством, я признаю, что не достигла наивысших стандартов в отношении моей недавней покупки недвижимости», — сказала она.

Politico отмечает, что Рейнер несколько недель подвергалась пристальному вниманию СМИ из-за покупки второго дома в прибрежном городе Хоув.

Лидер лейбористов признала на этой неделе, что недоплатила 40 000 фунтов стерлингов гербового сбора при покупке этого дома, но заявила, что первоначально исходила из «совета юристов», что уплатила правильную сумму.

После развода Рейнер продала оставшуюся долю в семейном доме трасту, созданному для ее сына с инвалидностью. Однако новое расследование, проведенное по ее просьбе налоговым экспертом, пришло к выводу, что Рейнер должна была заплатить больше гербового сбора при покупке новой недвижимости, поскольку фактически она считалась второй.

Независимый советник по министерским стандартам Лори Магнус отметил, что Рейнер нарушила министерский кодекс, регулирующий стандарты для министров, несмотря на то что она «действовала с честностью и с преданным и образцовым стремлением к государственной службе». Однако, по его словам, Рейнер не достигла «высочайших стандартов должного поведения».

В своем ответе, принимая ее отставку, Стармер сказал, что ему «очень грустно» терять из правительства «настоящего друга».

«Хотя я считаю, что вы приняли правильное решение, это решение, которое, я знаю, очень болезненно для вас», — сказал он.

Politico добавляет, что Рейнер считалась одним из лучших коммуникаторов Кабинета и важным мостом между Стармером, его парламентской фракцией и профсоюзными сторонниками Лейбористов. Ее уход с должности заместителя лидера Лейбористов открывает перспективу ожесточенной борьбы за преемника в момент, когда Стармер сосредоточен на попытках стабилизировать свое правительство.

