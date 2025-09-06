Девіда Леммі призначили віцепрем'єром і міністром юстиції Британії — МЗС очолить Іветт Купер

Перестановки в уряді Кіра Стармера також принесли Шабані Махмуд посаду міністра внутрішніх справ.

В уряді прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відбулися кадрові зміни.

Міністр закордонних справ Девід Леммі отримав нові посади — він став віцепрем’єром та міністром юстиції. Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Новим очільником МЗС призначили Іветт Купер, яка раніше керувала Міністерством внутрішніх справ.

Натомість Шабана Махмуд отримала посаду міністра внутрішніх справ.

ВВС вказує, що вперше в історії три великі державні посади після посади прем'єр-міністра — міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ та канцлер — обійняли жінки.

