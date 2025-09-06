Дэвида Лемми назначили вице-премьером и министром юстиции Британии — МИД возглавит Иветт Купер

Перестановки в правительстве Кира Стармера также принесли Шабани Махмуд должность министра внутренних дел.

В правительстве премьер-министра Великобритании Кира Стармера произошли кадровые изменения.

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми получил новые должности — он стал вице-премьером и министром юстиции. Об этом сообщает правительство Великобритании.

Новым главой МИД назначили Иветт Купер, которая ранее возглавляла Министерство внутренних дел.

Вместо нее Шабана Махмуд получила пост министра внутренних дел.

BBC указывает, что впервые в истории три большие государственные должности после должности премьер-министра — министр внутренних дел, министр иностранных дел и канцлер — заняли женщины.

