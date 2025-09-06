Практика судів
  1. У світі

У Британії юриста покарали за порушення правил обліку клієнтських коштів

17:52, 6 вересня 2025
Юрист не вніс вчасно £6 000 на рахунок клієнта та не здійснив належної перевірки джерела походження коштів.
У Британії юриста покарали за порушення правил обліку клієнтських коштів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії дисциплінарний трибунал виніс догану адвокату Найджелу Джону Веллеру за порушення правил ведення клієнтських рахунків. Про це повідомляє Law Gazette.

Юрист не вніс вчасно £6 000 на рахунок клієнта. Ці гроші він отримав готівкою під час кримінального процесу від родича підзахисного. Крім того, Веллер не здійснив належної перевірки джерела походження коштів.

Подія сталася у 2022 році під час розгляду справи у Саутгемптонському коронному суді, де Веллер представляв двох підсудних за програмою безоплатної правової допомоги. Гроші йому передали на парковці, попри дію ухвали суду про обмеження доступу до активів клієнтів.

Сам адвокат пояснював, що кошти призначалися для покриття витрат, які не відшкодовує система легальної допомоги, та заперечував порушення.

Трибунал визнав, що сам факт отримання грошей не був порушенням правил, адже не доведено, що це суперечить регуляціям.

Однак у частині обліку адвокат помилився: кошти від третьої особи потрібно було одразу внести на клієнтський рахунок, а письмова угода про передачу грошей відсутня. Також не було проведено базових перевірок особи, що передала кошти.

При цьому дисциплінарна колегія наголосила, що шкоди клієнтам завдано не було: гроші зберігалися безпечно, а сам Веллер має бездоганну репутацію та з 2006 року спеціалізується на справах щодо захисту тварин, включно з прецедентними процесами.

У підсумку адвоката офіційно попередили та зобов’язали сплатити £8 000 витрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

юрист Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Етична рада може у будь-який момент припинити свою діяльність – іноземні експерти склали повноваження

У складі Етичної ради залишилося лише четверо правників, однак лише одна з них представляє іноземних експертів.

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Державній спеціальній службі транспорту доручать будівництво фортифікацій – депутати прийняли законопроект за основу

Державна спеціальна служба транспорту буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі фортифікаційних, а також об’єктів нерухомості у сфері управління Міноборони.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва