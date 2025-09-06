У Британії юриста покарали за порушення правил обліку клієнтських коштів

Юрист не вніс вчасно £6 000 на рахунок клієнта та не здійснив належної перевірки джерела походження коштів.

У Великій Британії дисциплінарний трибунал виніс догану адвокату Найджелу Джону Веллеру за порушення правил ведення клієнтських рахунків. Про це повідомляє Law Gazette.

Юрист не вніс вчасно £6 000 на рахунок клієнта. Ці гроші він отримав готівкою під час кримінального процесу від родича підзахисного. Крім того, Веллер не здійснив належної перевірки джерела походження коштів.

Подія сталася у 2022 році під час розгляду справи у Саутгемптонському коронному суді, де Веллер представляв двох підсудних за програмою безоплатної правової допомоги. Гроші йому передали на парковці, попри дію ухвали суду про обмеження доступу до активів клієнтів.

Сам адвокат пояснював, що кошти призначалися для покриття витрат, які не відшкодовує система легальної допомоги, та заперечував порушення.

Трибунал визнав, що сам факт отримання грошей не був порушенням правил, адже не доведено, що це суперечить регуляціям.

Однак у частині обліку адвокат помилився: кошти від третьої особи потрібно було одразу внести на клієнтський рахунок, а письмова угода про передачу грошей відсутня. Також не було проведено базових перевірок особи, що передала кошти.

При цьому дисциплінарна колегія наголосила, що шкоди клієнтам завдано не було: гроші зберігалися безпечно, а сам Веллер має бездоганну репутацію та з 2006 року спеціалізується на справах щодо захисту тварин, включно з прецедентними процесами.

У підсумку адвоката офіційно попередили та зобов’язали сплатити £8 000 витрат.

