В Британии юриста наказали за нарушение правил учета клиентских средств

17:52, 6 сентября 2025
Юрист не внес своевременно £6 000 на счет клиента и не провел надлежащую проверку источника происхождения средств.
В Великобритании дисциплинарный трибунал вынес выговор адвокату Найджелу Джону Веллеру за нарушение правил ведения клиентских счетов. Об этом сообщает Law Gazette.

Юрист не внес вовремя £6 000 на счет клиента. Эти деньги он получил наличными во время уголовного процесса от родственника подзащитного. Кроме того, Веллер не осуществил надлежащую проверку источника происхождения средств.

Событие произошло в 2022 году во время рассмотрения дела в Саутгемптонском коронном суде, где Веллер представлял двух подсудимых по программе бесплатной правовой помощи. Деньги ему передали на парковке, несмотря на действие постановления суда об ограничении доступа к активам клиентов.

Сам адвокат объяснял, что средства предназначались для покрытия расходов, которые не возмещает система легальной помощи, и отрицал нарушение.

Трибунал признал, что сам факт получения денег не был нарушением правил, так как не доказано, что это противоречит регуляциям.

Однако в части учета адвокат ошибся: средства от третьего лица нужно было сразу внести на клиентский счет, а письменное соглашение о передаче денег отсутствовало. Также не была проведена базовая проверка личности, передавшей средства.

При этом дисциплинарная коллегия подчеркнула, что вреда клиентам нанесено не было: деньги хранились безопасно, а сам Веллер имеет безупречную репутацию и с 2006 года специализируется на делах по защите животных, включая прецедентные процессы.

В итоге адвоката официально предупредили и обязали выплатить £8 000 расходов.

