Ізраїль розпочав наступ для повного взяття під контроль міста Газа — Axios

Спочатку Ізраїль завдав масованих авіаударів по місту Газа, а згодом до населеного пункту увійшли танки.

Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію для повного взяття під контроль міста Газа. Про це повідомило видання Axios.

15 вересня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали масованих авіаударів по місту Газа, а згодом до населеного пункту увійшли танки.

Зазначається, що операція почалася через кілька годин після того, як державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та високопоставленими членами його кабінету.

«Ми повинні пам'ятати, з ким маємо справу, - з групою людей, які присвятили своє життя насильству і варварству», - сказав Рубіо на брифінгу з прем'єром.

За словами двох ізраїльських чиновників, Рубіо передав Нетаньягу позицію адміністрації Дональда Трампа. За нею, США підтримують наземну операцію, але хочуть, щоб вона була реалізована швидко і завершилася якомога швидше.

«Це не війна Трампа, це війна Бібі (прізвисько Нетаньягу - ред.), і він буде нести відповідальність за все, що відбудеться далі», - сказав журналістам американський чиновник.

Також видання додало, що коли ізраїльські танки наближалися до Гази, що ХАМАС може використати 20 ізраїльських заручників як живий щит проти наземного наступу.

У свою чергу президент США Дональд Трамп попередив ХАМАС не завдавати шкоди цим людям.

Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі, де збиралися представники ХАМАС. Удар було завдано по вищому керівництву угруповання

