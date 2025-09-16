Израиль начал наступление для полного взятия под контроль города Газа — Axios

Сначала Израиль нанес массированные авиаудары по городу Газа, а затем в населенный пункт вошли танки.

Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию для полного взятия под контроль города Газа. Об этом сообщило издание Axios.

15 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли массированные авиаудары по городу Газа, а затем в населенный пункт вошли танки.

Отмечается, что операция началась через несколько часов после того, как государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.

«Мы должны помнить, с кем имеем дело — с группой людей, которые посвятили свою жизнь насилию и варварству», — сказал Рубио на брифинге с премьером.

По словам двух израильских чиновников, Рубио передал Нетаньяху позицию администрации Дональда Трампа. Согласно ей, США поддерживают наземную операцию, но хотят, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее.

«Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньяху — ред.), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше», — сказал журналистам американский чиновник.

Также издание добавило, что когда израильские танки приближались к Газе, ХАМАС может использовать 20 израильских заложников как живой щит против наземного наступления.

В свою очередь президент США Дональд Трамп предупредил ХАМАС не причинять вреда этим людям.

Напомним, ранее Израиль нанес авиаудару по столице Катара Дохе, где собирались представили ХАМАС. Удар пришелся по высшему руководству группировки.

