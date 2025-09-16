Судили двох чоловіків за спробу вбивства чаклунством

Двоє чоловіків отримали тюремний термін за спробу вбити президента Замбії магією.

Суд у Замбії виніс вирок двом чоловікам, звинуваченим у спробі вбивства президента країни Хакайнде Хічілеми за допомогою чаклунських ритуалів із використанням живого хамелеона. Леонарда Фірі, громадянина Замбії, та Джастена Мабулессі Кандунде з Мозамбіку засуджено до двох років ув’язнення, повідомляє BBC.

За даними обвинувачення, чоловіків найняв колишній депутат, який перебуває в розшуку, для здійснення чаклунського ритуалу, спрямованого на завдання шкоди президентові. У грудні 2024 року обох затримали з амулетами, серед яких був живий хамелеон, що, за їхніми словами, використовувався в ритуалі. Підсудні стверджували, що вони є традиційними цілителями, однак суд визнав їх винними за двома пунктами Закону про чаклунство, який діє в Замбії для захисту суспільства від шкідливих практик, пов’язаних із чаклунством, а також для запобігання самосуду над звинуваченими у чарах.

Суддя, оголошуючи вирок, заявив: «Ці люди становили загрозу не лише для глави держави, а й для всіх громадян Замбії». За його словами, Фірі стверджував, що проколювання хвоста хамелеона під час ритуалу могло спричинити смерть людини протягом п’яти днів. Крім основного покарання у вигляді двох років ув’язнення за чаклунство, обвинувачені отримали додаткові шість місяців за володіння амулетами. Однак терміни відбуватимуться одночасно, тож загалом вони проведуть за ґратами два роки, починаючи з моменту арешту в грудні 2024 року.

Підсудні просили замінити ув’язнення штрафом, аргументуючи, що скоїли злочин уперше, але суд відхилив їхнє клопотання, наполігши на суворому покаранні. Цей випадок став першим в історії Замбії, коли суд виніс вирок за спробу чаклунського впливу на президента, що підкреслює серйозність підходу до таких справ у країні.

