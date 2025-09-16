Судили двух мужчин за попытку убийства колдовством

Двое мужчин получили тюремный срок за попытку убить президента Замбии магией.

Суд в Замбии вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в попытке убийства президента страны Хакайнде Хичилемы с помощью колдовских ритуалов с использованием живого хамелеона. Леонарда Фири, гражданина Замбии, и Джастена Мабулесси Кандунде из Мозамбика приговорили к двум годам тюремного заключения, сообщает BBC.

По данным обвинения, мужчин нанял бывший депутат, который находится в розыске, для совершения колдовского ритуала, направленного на нанесение вреда президенту. В декабре 2024 года обоих задержали с амулетами, среди которых был живой хамелеон, который, по их словам, использовался в ритуале. Подсудимые утверждали, что они являются традиционными целителями, однако суд признал их виновными по двум пунктам Закона о колдовстве, который действует в Замбии для защиты общества от вредных практик, связанных с колдовством, а также для предотвращения самосуда над обвиненными в колдовстве.

Судья, оглашая приговор, заявил: «Эти люди представляли угрозу не только для главы государства, но и для всех граждан Замбии». По его словам, Фири утверждал, что прокалывание хвоста хамелеона во время ритуала могло привести к смерти человека в течение пяти дней. Кроме основного наказания в виде двух лет тюремного заключения за колдовство, обвиняемые получили дополнительные шесть месяцев за владение амулетами. Однако сроки будут отбываться одновременно, поэтому в целом они проведут за решеткой два года, начиная с момента ареста в декабре 2024 года.

Подсудимые просили заменить тюремное заключение штрафом, аргументируя это тем, что совершили преступление впервые, но суд отклонил их ходатайство, настояв на суровом наказании. Этот случай стал первым в истории Замбии, когда суд вынес приговор за попытку колдовского воздействия на президента, что подчеркивает серьезность подхода к таким делам в стране.

