Єврокомісія хоче вперше вдарити про криптобіржах, щоб РФ не обходила санкції

У пропозиції 19-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує закрити «фінансові лазівки», які допомагають Росії обходити існуючі обмеження.

Фото: Reuters

Як відомо, Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у рамках 19-го пакету санкцій проти РФ за розв’язану нею війну проти України Європейська Комісія пропонує додатково посилити запобіжники від обходу санкцій, вперше вдаривши по криптобіржах, та додати нові експортні обмеження на товари і технології, що можуть бути застосовані у війні.

«Ми застосуємо заборону транзакцій щодо більшої кількості російських банків і банків у третіх країнах. Ми посилюємо протидію обходу санкцій. Оскільки ця тактика стає деталі складнішою, наші санкції будуть адаптуватися… Тож вперше наші обмеження вдарять про криптоплатформах та заборонять транзакції у криптовалютах», – сказала фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що у санкційні списки додадуть іноземні банки, які під’єднані до альтернативних платіжних систем Росії. Крім того, в ЄС пропонують обмежити транзакції з особами у спеціальних економічних зонах.

Ще пропонують додати більше прямих експортних обмежень щодо технологій та виробів, які можуть використовуватися для ведення війни.

Крім гото вона додала, що ЄС включить у списки 45 компаній у Росії і третіх країнах, які надавали пряму чи непряму підтримку російському ВПК.

«У війні, де драйвером є інновації, критично важливо відрізати Росії доступ до ключових технологій. Передусім це стосується дронів», – сказала фон дер Ляєн.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що санкції країн Європейського Союзу проти Росії достатньо слабкі і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.

Також США пропонують G7 конфіскувати заморожені активи РФ та ввести тарифи проти Китаю та Індії.

