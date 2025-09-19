Практика судів
  1. У світі

Єврокомісія хоче вперше вдарити про криптобіржах, щоб РФ не обходила санкції

16:19, 19 вересня 2025
У пропозиції 19-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує закрити «фінансові лазівки», які допомагають Росії обходити існуючі обмеження.
Єврокомісія хоче вперше вдарити про криптобіржах, щоб РФ не обходила санкції
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у рамках 19-го пакету санкцій проти РФ за розв’язану нею війну проти України Європейська Комісія пропонує додатково посилити запобіжники від обходу санкцій, вперше вдаривши по криптобіржах, та додати нові експортні обмеження на товари і технології, що можуть бути застосовані у війні.

«Ми застосуємо заборону транзакцій щодо більшої кількості російських банків і банків у третіх країнах. Ми посилюємо протидію обходу санкцій. Оскільки ця тактика стає деталі складнішою, наші санкції будуть адаптуватися… Тож вперше наші обмеження вдарять про криптоплатформах та заборонять транзакції у криптовалютах», – сказала фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що у санкційні списки додадуть іноземні банки, які під’єднані до альтернативних платіжних систем Росії. Крім того, в ЄС пропонують обмежити транзакції з особами у спеціальних економічних зонах.

Ще пропонують додати більше прямих експортних обмежень щодо технологій та виробів, які можуть використовуватися для ведення війни.

Крім гото вона додала, що ЄС включить у списки 45 компаній у Росії і третіх країнах, які надавали пряму чи непряму підтримку російському ВПК.

«У війні, де драйвером є інновації, критично важливо відрізати Росії доступ до ключових технологій. Передусім це стосується дронів», – сказала фон дер Ляєн.  

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що санкції країн Європейського Союзу проти Росії достатньо слабкі і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.

Також США пропонують G7 конфіскувати заморожені активи РФ та ввести тарифи проти Китаю та Індії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія ЄС санкції

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду