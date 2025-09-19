Практика судов
  1. В мире

Еврокомиссия хочет впервые ударить по криптобиржам, чтобы РФ не обходила санкции

16:19, 19 сентября 2025
В предложении 19-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает закрыть «финансовые лазейки», которые помогают России обходить существующие ограничения.
Фото: Reuters
Как известно, Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 19-го пакета санкций против РФ за развязанную ею войну против Украины Европейская комиссия предлагает дополнительно усилить меры против обхода санкций, впервые ударив по криптобиржам, а также добавить новые экспортные ограничения на товары и технологии, которые могут быть использованы в войне.

«Мы введем запрет на транзакции в отношении большего количества российских банков и банков в третьих странах. Мы усиливаем противодействие обходу санкций. Поскольку эта тактика становится все сложнее, наши санкции будут адаптироваться… Поэтому впервые наши ограничения ударят по криптоплатформам и запретят транзакции в криптовалютах», – сказала фон дер Ляйен.

Также она отметила, что в санкционные списки добавят иностранные банки, которые подключены к альтернативным платежным системам России. Кроме того, в ЕС предлагают ограничить транзакции с лицами в специальных экономических зонах.

Также предлагается добавить больше прямых экспортных ограничений в отношении технологий и изделий, которые могут использоваться для ведения войны.

Кроме того, она добавила, что ЕС также включит в списки 45 компаний в России и третьих странах, которые оказывали прямую или косвенную поддержку российскому ВПК.

«В войне, где драйвером являются инновации, критически важно отрезать России доступ к ключевым технологиям. Прежде всего это касается дронов», – добавила фон дер Ляйен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции стран Европейского Союза против России слишком слабы и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.

Также США предлагают G7 конфисковать замороженные активы РФ и ввести тарифы против Китая и Индии.

