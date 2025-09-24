Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Європа відмовиться від російського викопного палива до 2027 року

Європа має намір остаточно відмовитися від російського палива до 2027 року.

Європа планує повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Вона наголосила, що ЄС і США спільно працюють над поверненням зниклих українських дітей та погоджуються щодо необхідності швидко скоротити доходи Росії від експорту викопного палива.

За словами фон дер Ляєн, 19-й пакет санкцій ЄС передбачає заборону на імпорт російського СПГ до Європи та нові обмеження для нафтопереробних заводів і трейдерів.

«До 2027 року Європа остаточно відійде від російського викопного палива», - заявила фон дер Ляєн.

Вона також акцентувала на безпекових викликах: Кремль продовжує провокації, зокрема регулярні вторгнення у європейський повітряний простір. У відповідь Європа посилюватиме оборонні зусилля та зміцнюватиме східний фланг НАТО.

