Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Европа откажется от российского ископаемого топлива до 2027 года

Европа намерена окончательно отказаться от российского топлива до 2027 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европа планирует полностью отказаться от российских энергоресурсов до 2027 года. Об этом заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

Она подчеркнула, что ЕС и США совместно работают над возвращением пропавших украинских детей и согласны в необходимости быстро сократить доходы России от экспорта ископаемого топлива.

По словам фон дер Ляйен, 19-й пакет санкций ЕС предусматривает запрет на импорт российского СПГ в Европу и новые ограничения для нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров.

«До 2027 года Европа окончательно отойдет от российского ископаемого топлива», — заявила фон дер Ляйен.

Она также акцентировала внимание на вопросах безопасности: Кремль продолжает провокации, в частности регулярные вторжения в европейское воздушное пространство. В ответ Европа будет усиливать оборонные меры и укреплять восточный фланг НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.