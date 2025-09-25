Практика судів
У Великій Британії суддя вперше визнав використання ШІ у судовому рішенні

12:28, 25 вересня 2025
Суддя зізнався у використанні штучного інтелекту в судовому рішенні.
У Великій Британії суддя вперше визнав використання ШІ у судовому рішенні
Фото: thesun.co.uk
Суддя з Великої Британії Крістофер МакНалл став одним із перших суддів, які використали ШІ у своєму рішенні. Він повідомив, що попросив чат-бот Microsoft Copilot проаналізувати матеріали у податковому трибуналі, пише TheSun.

Судді МакНаллу потрібно було вирішити, чи надав податковий орган копії декларацій, заяв, внутрішніх документів та електронних листів своїм іноземним колегам.

Суддя використав ШІ для узагальнення аргументів. Він сказав: «Це окреме процедурне питання з управління справою, яке розглядається за поданими документами і без слухання.

Позиції сторін з питання, яке я маю вирішити, повністю викладені в їхніх письмових поданнях та інших матеріалах, наданих мені».

Він зазначив, що Старший президент трибуналів, лорд-суддя Дінгеманс, закликав суддів максимально використовувати «цифрові процеси».

Суддя МакНалл додав: «Я розглядаю ШІ як такий інструмент, і це перше рішення, у якому я наважився його застосувати. Я використав ШІ для узагальнення документів, а не… для юридичних досліджень.

Я є тим, хто ухвалює рішення, і несу відповідальність за цей матеріал».

