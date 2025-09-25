Практика судов
В Великобритании судья впервые признал использование ИИ в судебном решении

12:28, 25 сентября 2025
Судья признался в использовании искусственного интеллекта в судебном решении.
Фото: thesun.co.uk
Судья из Великобритании Кристофер МакНалл стал одним из первых судей, применивших ИИ в своем решении. Он сообщил, что попросил чат-бот Microsoft Copilot проанализировать материалы в налоговом трибунале, пишет The Sun.

Судье МакНаллу нужно было решить, предоставил ли налоговый орган копии деклараций, заявлений, внутренних документов и электронных писем своим иностранным коллегам.

Судья использовал ИИ для обобщения аргументов. Он сказал: «Это отдельный процедурный вопрос по управлению делом, который рассматривается по поданным документам и без слушания.

Позиции сторон по вопросу, который я должен решить, полностью изложены в их письменных поданиях и других материалах, предоставленных мне».

Он отметил, что старший президент трибуналов, лорд-судья Дингеманс, призвал судей максимально использовать «цифровые процессы».

Судья МакНалл добавил: «Я рассматриваю ИИ как такой инструмент, и это первое решение, в котором я осмелился его применить. Я использовал ИИ для обобщения документов, а не… для юридических исследований.

Я тот, кто принимает решение, и несу ответственность за этот материал».

