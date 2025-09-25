Microsoft продовжила безплатні оновлення Windows 10 ще на рік

Microsoft подовжує підтримку Windows 10 в Європі безкоштовно – до жовтня 2026.

Microsoft продовжить програму безплатних розширених оновлень безпеки (ESU) для Windows 10 в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) до 14 жовтня 2026 року, після завершення офіційної підтримки 14 жовтня 2025 року. Про це повідомляє Windows Central. Користувачам не доведеться входити в акаунт Microsoft чи синхронізувати ПК.

«В Європейській економічній зоні ми оновлюємо процес реєстрації, аби він відповідав місцевим очікуванням та забезпечував безпечний та оптимізований досвід. Наша мета — підтримувати клієнтів і надавати їм різні варіанти під час переходу на Windows 11, забезпечуючи безперебійний доступ до важливих оновлень безпеки», — заявили в Microsoft. Це рішення стало відповіддю на тиск організацій, зокрема Euroconsumers, які спиралися на Закон про цифрові ринки (DMA), змусивши компанію скасувати вимогу резервного копіювання для ESU.

Euroconsumers привітала рішення: «Ми раді дізнатися, що Microsoft надасть безплатну опцію розширених оновлень безпеки для користувачів Windows 10 в Європейській економічній зоні. Ми також раді, що ця опція не вимагатиме від користувачів створення резервних копій налаштувань, програм або облікових даних, а також використання Microsoft Rewards». Однак поза ЄЕЗ користувачі платитимуть $30 або використають 1000 балів Microsoft Reward для доступу до оновлень.

