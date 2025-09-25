Практика судів
  1. У світі

Microsoft продовжила безплатні оновлення Windows 10 ще на рік

21:55, 25 вересня 2025
Microsoft подовжує підтримку Windows 10 в Європі безкоштовно – до жовтня 2026.
Microsoft продовжила безплатні оновлення Windows 10 ще на рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Microsoft продовжить програму безплатних розширених оновлень безпеки (ESU) для Windows 10 в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) до 14 жовтня 2026 року, після завершення офіційної підтримки 14 жовтня 2025 року. Про це повідомляє Windows Central. Користувачам не доведеться входити в акаунт Microsoft чи синхронізувати ПК.

«В Європейській економічній зоні ми оновлюємо процес реєстрації, аби він відповідав місцевим очікуванням та забезпечував безпечний та оптимізований досвід. Наша мета — підтримувати клієнтів і надавати їм різні варіанти під час переходу на Windows 11, забезпечуючи безперебійний доступ до важливих оновлень безпеки», — заявили в Microsoft. Це рішення стало відповіддю на тиск організацій, зокрема Euroconsumers, які спиралися на Закон про цифрові ринки (DMA), змусивши компанію скасувати вимогу резервного копіювання для ESU.

Euroconsumers привітала рішення: «Ми раді дізнатися, що Microsoft надасть безплатну опцію розширених оновлень безпеки для користувачів Windows 10 в Європейській економічній зоні. Ми також раді, що ця опція не вимагатиме від користувачів створення резервних копій налаштувань, програм або облікових даних, а також використання Microsoft Rewards». Однак поза ЄЕЗ користувачі платитимуть $30 або використають 1000 балів Microsoft Reward для доступу до оновлень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

технології Microsoft

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів викладе зауваження щодо положення про регулярне оцінювання судді його колегами та громадськими об’єднаннями

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання судді до 30 вересня.

Покарання у виді позбавлення військового чи спеціального звання може бути призначено, незалежно від зв’язку злочину з посадою – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно зв’язку покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу з тими повноваженнями, які були використані під час вчинення злочину.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні

Колегія ККС ВС вирішила відступити від попередньої позиції про недопустимість доказів, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися.

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду