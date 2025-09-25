Microsoft продлила бесплатные обновления Windows 10 еще на год

Microsoft продлевает поддержку Windows 10 в Европе бесплатно – до октября 2026 года.

Microsoft продлит программу бесплатных расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10 в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) до 14 октября 2026 года, после завершения официальной поддержки 14 октября 2025 года. Об этом сообщает Windows Central. Пользователям не придется входить в аккаунт Microsoft или синхронизировать ПК.

«В Европейской экономической зоне мы обновляем процесс регистрации, чтобы он соответствовал местным ожиданиям и обеспечивал безопасный и оптимизированный опыт. Наша цель — поддерживать клиентов и предоставлять им различные варианты при переходе на Windows 11, обеспечивая бесперебойный доступ к важным обновлениям безопасности», — заявили в Microsoft. Это решение стало ответом на давление организаций, в частности Euroconsumers, которые опирались на Закон о цифровых рынках (DMA), заставив компанию отменить требование резервного копирования для ESU.

Euroconsumers приветствовала решение: «Мы рады узнать, что Microsoft предоставит бесплатную опцию расширенных обновлений безопасности для пользователей Windows 10 в Европейской экономической зоне. Мы также рады, что эта опция не потребует от пользователей создания резервных копий настроек, программ или учетных данных, а также использования Microsoft Rewards». Однако за пределами ЕЭЗ пользователи будут платить $30 или использовать 1000 баллов Microsoft Reward для доступа к обновлениям.

