Практика судов
  1. В мире

Microsoft продлила бесплатные обновления Windows 10 еще на год

21:55, 25 сентября 2025
Microsoft продлевает поддержку Windows 10 в Европе бесплатно – до октября 2026 года.
Microsoft продлила бесплатные обновления Windows 10 еще на год
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Microsoft продлит программу бесплатных расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10 в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) до 14 октября 2026 года, после завершения официальной поддержки 14 октября 2025 года. Об этом сообщает Windows Central. Пользователям не придется входить в аккаунт Microsoft или синхронизировать ПК.

«В Европейской экономической зоне мы обновляем процесс регистрации, чтобы он соответствовал местным ожиданиям и обеспечивал безопасный и оптимизированный опыт. Наша цель — поддерживать клиентов и предоставлять им различные варианты при переходе на Windows 11, обеспечивая бесперебойный доступ к важным обновлениям безопасности», — заявили в Microsoft. Это решение стало ответом на давление организаций, в частности Euroconsumers, которые опирались на Закон о цифровых рынках (DMA), заставив компанию отменить требование резервного копирования для ESU.

Euroconsumers приветствовала решение: «Мы рады узнать, что Microsoft предоставит бесплатную опцию расширенных обновлений безопасности для пользователей Windows 10 в Европейской экономической зоне. Мы также рады, что эта опция не потребует от пользователей создания резервных копий настроек, программ или учетных данных, а также использования Microsoft Rewards». Однако за пределами ЕЭЗ пользователи будут платить $30 или использовать 1000 баллов Microsoft Reward для доступа к обновлениям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

технологии Microsoft

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду