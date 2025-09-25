Пентагон терміново скликав сотні генералів і адміралів, не назвавши причини, — The Washington Post

Пентагон без пояснень скликає сотні генералів і адміралів.

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів і адміралів зібратися наступного тижня на базі Корпусу морської піхоти у Вірджинії. Причину екстреної наради не пояснили навіть самим військовим керівникам, що викликало тривогу та здивування, пише The Washington Post.

Наказ отримали командувачі у званні від бригадного генерала і вище, які служать у США та за кордоном. Йдеться про близько 800 офіцерів, котрі зазвичай керують сотнями або тисячами військовослужбовців. Багато хто з них буде змушений терміново прибути навіть із зон конфліктів.

Джерела видання зазначають, що такий формат зборів є безпрецедентним: жоден міністр оборони раніше не скликав одночасно стільки високопоставлених військових без пояснень порядку денного. Дехто з опитаних експертів розцінив це як загрозу безпеці.

Цей крок відбувається на тлі масштабних змін, ініційованих Гегсетом: скорочення кількості генералів і адміралів на 20%, гучних звільнень керівників військових відомств та планів перейменувати Міністерство оборони на Департамент війни. Лише за останні місяці було усунуто низку високопоставлених лідерів.

Офіційний представник Пентагону підтвердив факт проведення зустрічі, але відмовився повідомити деталі. На думку деяких посадовців, скликання військових може бути пов’язане з новою стратегією національної оборони.

