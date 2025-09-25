Практика судов
  1. В мире

Пентагон срочно созвал сотни генералов и адмиралов, не назвав причины, — The Washington Post

18:10, 25 сентября 2025
Пентагон без объяснений собирает сотни генералов и адмиралов.
Пентагон срочно созвал сотни генералов и адмиралов, не назвав причины, — The Washington Post
Источник фото: Mark Schiefelbein / AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов собраться на следующей неделе на базе Корпуса морской пехоты в Вирджинии. Причину экстренного совещания не объяснили даже самим военным руководителям, что вызвало тревогу и удивление, пишет The Washington Post.

Приказ получили командующие в звании от бригадного генерала и выше, которые служат в США и за рубежом. Речь идет примерно о 800 офицерах, которые обычно командуют сотнями или тысячами военнослужащих. Многие из них будут вынуждены срочно прибыть даже из зон конфликтов.

Источники издания отмечают, что такой формат собрания является беспрецедентным: ни один министр обороны ранее не собирал одновременно столько высокопоставленных военных без объяснений повестки дня. Некоторые опрошенные эксперты расценили это как угрозу безопасности.

Этот шаг происходит на фоне масштабных изменений, инициированных Хегсетом: сокращения числа генералов и адмиралов на 20%, громких увольнений руководителей военных ведомств и планов переименовать Министерство обороны в Департамент войны. Лишь за последние месяцы было отстранено ряд высокопоставленных лидеров.

Официальный представитель Пентагона подтвердил факт проведения встречи, но отказался сообщить детали. По мнению некоторых должностных лиц, созыв военных может быть связан с новой стратегией национальной обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США военные Пентагон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду