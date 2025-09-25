Пентагон срочно созвал сотни генералов и адмиралов, не назвав причины, — The Washington Post

Пентагон без объяснений собирает сотни генералов и адмиралов.

Источник фото: Mark Schiefelbein / AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов собраться на следующей неделе на базе Корпуса морской пехоты в Вирджинии. Причину экстренного совещания не объяснили даже самим военным руководителям, что вызвало тревогу и удивление, пишет The Washington Post.

Приказ получили командующие в звании от бригадного генерала и выше, которые служат в США и за рубежом. Речь идет примерно о 800 офицерах, которые обычно командуют сотнями или тысячами военнослужащих. Многие из них будут вынуждены срочно прибыть даже из зон конфликтов.

Источники издания отмечают, что такой формат собрания является беспрецедентным: ни один министр обороны ранее не собирал одновременно столько высокопоставленных военных без объяснений повестки дня. Некоторые опрошенные эксперты расценили это как угрозу безопасности.

Этот шаг происходит на фоне масштабных изменений, инициированных Хегсетом: сокращения числа генералов и адмиралов на 20%, громких увольнений руководителей военных ведомств и планов переименовать Министерство обороны в Департамент войны. Лишь за последние месяцы было отстранено ряд высокопоставленных лидеров.

Официальный представитель Пентагона подтвердил факт проведения встречи, но отказался сообщить детали. По мнению некоторых должностных лиц, созыв военных может быть связан с новой стратегией национальной обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.