Практика судів
  1. У світі
  2. / Авто

Українців попередили, що у Польщі різко зростуть штрафи за відсутність автоцивілки

13:24, 26 вересня 2025
Для легкових автомобілів максимальний штраф становитиме приблизно 110 000 гривень.
Українців попередили, що у Польщі різко зростуть штрафи за відсутність автоцивілки
Фото: mashyna.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку 2026 року власників транспортних засобів у Польщі очікує суттєве зростання розмірів штрафу за відсутність чинного поліса обов’язкового страхування цивільної відповідальності водія. Про це повідомило Моторне транспортне страхове бюро України.

Для легкових автомобілів максимальний штраф становитиме 9610 злотих (приблизно 110 000 грн).

Для вантажних автомобілів — до 14 420 злотих (приблизно 165 000 грн).

Для мотоциклів — від 530 до 1600 злотих (6–18 тис. грн) залежно від кількості днів без покриття.

Зазначається, що розмір штрафу варіюється в залежності від терміну перебування без страхового полісу: 1–3 дні — 1920 злотих (22 тис. грн); 4–14 днів — 4810 злотих (55 тис. грн); понад 14 днів — повна сума 9610 злотих (110 тис. грн).

Підвищення штрафів зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати у Польщі до 4806 злотих (55 тис. грн) з 1 січня 2026 року. Система розрахунку штрафів прив’язана до її розміру:

▪️ для легкових авто — подвійна сума мінімальної зарплати,

▪️ для вантажівок — потрійна,

▪️ для мотоциклів — одна третина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи

Бюджет може поповнитися штрафами за рахунок тих чоловіків, які не ходили до ТЦК і не реєструвалися у Резерв+.

Кабмін встановив додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони, які працюють на територіях активних чи можливих бойових дій

Певні категорії співробітників Служби судової охорони зможуть розраховувати на додаткову винагороду у 200% посадового окладу.

Верховний Суд пояснив, як встановлюється причинний зв'язок між діями службової особи та наслідками у складних управлінських рішеннях

Начальник управління допустив прийняття незаконного рішення комісією з розгляду питань щодо забезпечення житлом про виплату грошової компенсації на придбання житла за рахунок бюджетних коштів – ВС пояснив, як встановити зв’язок між його діями та наслідками.

Верховний Суд визначив, чим відрізняється привласнення знахідки від крадіжки майна

Якщо особа заволоділа забутою власником річчю, знаючи, кому вона належить, це слід оцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна – Верховний Суд.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області