Українців попередили, що у Польщі різко зростуть штрафи за відсутність автоцивілки

З початку 2026 року власників транспортних засобів у Польщі очікує суттєве зростання розмірів штрафу за відсутність чинного поліса обов’язкового страхування цивільної відповідальності водія. Про це повідомило Моторне транспортне страхове бюро України.

Для легкових автомобілів максимальний штраф становитиме 9610 злотих (приблизно 110 000 грн).

Для вантажних автомобілів — до 14 420 злотих (приблизно 165 000 грн).

Для мотоциклів — від 530 до 1600 злотих (6–18 тис. грн) залежно від кількості днів без покриття.

Зазначається, що розмір штрафу варіюється в залежності від терміну перебування без страхового полісу: 1–3 дні — 1920 злотих (22 тис. грн); 4–14 днів — 4810 злотих (55 тис. грн); понад 14 днів — повна сума 9610 злотих (110 тис. грн).

Підвищення штрафів зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати у Польщі до 4806 злотих (55 тис. грн) з 1 січня 2026 року. Система розрахунку штрафів прив’язана до її розміру:

▪️ для легкових авто — подвійна сума мінімальної зарплати,

▪️ для вантажівок — потрійна,

▪️ для мотоциклів — одна третина.

