Практика судов
  1. В мире
  2. / Авто

Украинцев предупредили, что в Польше резко вырастут штрафы за отсутствие автогражданки

13:24, 26 сентября 2025
Для легковых автомобилей максимальный штраф составит примерно 110 000 гривен.
Украинцев предупредили, что в Польше резко вырастут штрафы за отсутствие автогражданки
Фото: mashyna.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2026 года владельцев транспортных средств в Польше ожидает существенное увеличение размера штрафа за отсутствие действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности водителя. Об этом сообщило Моторное транспортное страховое бюро Украины.

Для легковых автомобилей максимальный штраф составит 9610 злотых (примерно 110 000 грн).

Для грузовых автомобилей — до 14 420 злотых (примерно 165 000 грн).

Для мотоциклов — от 530 до 1600 злотых (6–18 тыс. грн) в зависимости от количества дней без покрытия.

Отмечается, что размер штрафа варьируется в зависимости от срока пребывания без страхового полиса:

  • 1–3 дня — 1920 злотых (22 тыс. грн);
  • 4–14 дней — 4810 злотых (55 тыс. грн);
  • более 14 дней — полная сумма 9610 злотых (110 тыс. грн).

Повышение штрафов обусловлено увеличением минимальной заработной платы в Польше до 4806 злотых (55 тыс. грн) с 1 января 2026 года. Система расчета штрафов привязана к ее размеру:

▪️ для легковых авто — двойная сумма минимальной зарплаты,

▪️ для грузовиков — тройная,

▪️ для мотоциклов — одна треть.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы

Бюджет может пополниться штрафами за счет тех мужчин, которые не ходили в ТЦК и не регистрировались в «Резерв+».

Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

Если лицо завладело забытой собственником вещью, зная, кому она принадлежит, это следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества – Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області