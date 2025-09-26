Украинцев предупредили, что в Польше резко вырастут штрафы за отсутствие автогражданки

Для легковых автомобилей максимальный штраф составит примерно 110 000 гривен.

Фото: mashyna.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2026 года владельцев транспортных средств в Польше ожидает существенное увеличение размера штрафа за отсутствие действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности водителя. Об этом сообщило Моторное транспортное страховое бюро Украины.

Для легковых автомобилей максимальный штраф составит 9610 злотых (примерно 110 000 грн).

Для грузовых автомобилей — до 14 420 злотых (примерно 165 000 грн).

Для мотоциклов — от 530 до 1600 злотых (6–18 тыс. грн) в зависимости от количества дней без покрытия.

Отмечается, что размер штрафа варьируется в зависимости от срока пребывания без страхового полиса:

1–3 дня — 1920 злотых (22 тыс. грн);

4–14 дней — 4810 злотых (55 тыс. грн);

более 14 дней — полная сумма 9610 злотых (110 тыс. грн).

Повышение штрафов обусловлено увеличением минимальной заработной платы в Польше до 4806 злотых (55 тыс. грн) с 1 января 2026 года. Система расчета штрафов привязана к ее размеру:

▪️ для легковых авто — двойная сумма минимальной зарплаты,

▪️ для грузовиков — тройная,

▪️ для мотоциклов — одна треть.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.