Жінка підсковзнулася, коли йшла за кавою на роботі, та травмувала хребет – суд розглянув справу щодо страховки

Федеральний соціальний суд Німеччини визнав страховим випадком падіння на мокрій підлозі у кімнаті відпочинку.

Федеральний соціальний суд у Касселі, що в Німеччині, постановив, що падіння працівниці адміністративної служби на кавовій кухні може бути класифіковане як нещасний випадок на роботі. Жінка послизнулася на щойно вимитій підлозі та отримала травму поперекового хребця. Про це пише Spiegel.

Загалом суди не визнають каву та інші стимулятори необхідними для роботи: похід за кавою зазвичай вважається «егоїстичною діяльністю», на відміну від обіду. Виняток можливий лише якщо напій необхідний для підтримки концентрації. У випадку працівниці податкової служби саме травмування стало наслідком слизької підлоги, а не самої кави, тому страховка від нещасних випадків покрила інцидент.

Суд також підкреслив, що кімнати відпочинку на підприємстві є частиною виробничого простору, забезпечують взаємодію працівників та підлягають страховому захисту у разі нещасного випадку.

