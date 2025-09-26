Женщина поскользнулась, когда шла за кофе на работе, и травмировала позвоночник – суд рассмотрел дело о страховке

Федеральный социальный суд Германии признал страховым случаем падение на мокром полу в комнате отдыха.

Федеральный социальный суд в Касселе, Германия, постановил, что падение работницы административной службы на кофейной кухне может быть классифицировано как несчастный случай на работе. Женщина поскользнулась на только что вымытом полу и получила травму поясничного позвонка. Об этом пишет Spiegel.

В целом суды не признают кофе и другие стимуляторы необходимыми для работы: поход за кофе обычно считается «эгоистичной деятельностью», в отличие от обеда. Исключение возможно только если напиток необходим для поддержания концентрации. В случае работницы налоговой службы именно травмирование стало следствием скользкого пола, а не самого кофе, поэтому страховка от несчастных случаев покрыла инцидент.

Суд также подчеркнул, что комнаты отдыха на предприятии являются частью производственного пространства, обеспечивают взаимодействие работников и подлежат страховой защите в случае несчастного случая.

