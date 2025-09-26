ЄС готує механізм позики Україні на €140 мільярдів із заморожених активів Росії

ЄС розглядає план позики Україні на €140 мільярдів за рахунок активів Росії.

Джерело фото: Filip Singer/Pool/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посли Європейського Союзу 26 вересня розпочнуть обговорення плану надання Україні €140 мільярдів у вигляді нових позик із використанням заморожених активів Центрального банку Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з пропозицією, з приблизно €180 мільярдів російських активів, що зберігаються в Euroclear, кошти поступово спрямовуватимуться до ЄС. Це дозволить блоку видавати Україні позики.

ЄС укладе спеціальний борговий контракт із Euroclear із нульовою процентною ставкою, аби бельгійська клірингова палата могла виконати будь-які потенційні майбутні вимоги Росії.

Повернення позики Києвом буде потрібне лише у випадку, якщо Москва погодиться фінансувати відбудову України чи виплачувати репарації, або якщо санкції ЄС проти РФ будуть зняті. Таким чином, підтримка не збільшить державний борг України і не вважатиметься прямим вилученням російських активів.

ЄС наголошує, що активи залишатимуться замороженими, доки Росія не компенсує Україні збитки від війни. Операція буде гарантована державами-членами.

Обговорення відбувається на тлі зростання підтримки серед союзників Києва ідеї використання заморожених активів РФ для фінансування військових і бюджетних потреб України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже висловив підтримку плану, а країни «Групи семи» паралельно працюють над узгодженням спільного підходу до цього питання, розглядаючи також санкції проти енергетичного сектору та доходів Москви.

Раніше ЄС погодився надати Україні €45 мільярдів через ініціативу G-7, що використовує прибутки від російських активів. Нова модель дозволить виділити ще близько €140 мільярдів.

Остаточне рішення мають ухвалити лідери ЄС на саміті в Копенгагені наступного тижня. Бельгія, де зберігається більшість російських активів, довго опиралася такому кроку, адже побоюється ризиків.

Однак, як пише Bloomberg, план не передбачає прямого вилучення активів, а для його ухвалення, ймовірно, достатньо буде кваліфікованої більшості, а не одностайності, як у випадку санкцій.

ЄС планує запустити механізм до кінця 2025 року, щоб уже у 2026-му почати видавати кошти Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.