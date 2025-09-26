Практика судів
  1. У світі

ЄС готує механізм позики Україні на €140 мільярдів із заморожених активів Росії

15:00, 26 вересня 2025
ЄС розглядає план позики Україні на €140 мільярдів за рахунок активів Росії.
ЄС готує механізм позики Україні на €140 мільярдів із заморожених активів Росії
Джерело фото: Filip Singer/Pool/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посли Європейського Союзу 26 вересня розпочнуть обговорення плану надання Україні €140 мільярдів у вигляді нових позик із використанням заморожених активів Центрального банку Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з пропозицією, з приблизно €180 мільярдів російських активів, що зберігаються в Euroclear, кошти поступово спрямовуватимуться до ЄС. Це дозволить блоку видавати Україні позики.

ЄС укладе спеціальний борговий контракт із Euroclear із нульовою процентною ставкою, аби бельгійська клірингова палата могла виконати будь-які потенційні майбутні вимоги Росії.

Повернення позики Києвом буде потрібне лише у випадку, якщо Москва погодиться фінансувати відбудову України чи виплачувати репарації, або якщо санкції ЄС проти РФ будуть зняті. Таким чином, підтримка не збільшить державний борг України і не вважатиметься прямим вилученням російських активів.

ЄС наголошує, що активи залишатимуться замороженими, доки Росія не компенсує Україні збитки від війни. Операція буде гарантована державами-членами.

Обговорення відбувається на тлі зростання підтримки серед союзників Києва ідеї використання заморожених активів РФ для фінансування військових і бюджетних потреб України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже висловив підтримку плану, а країни «Групи семи» паралельно працюють над узгодженням спільного підходу до цього питання, розглядаючи також санкції проти енергетичного сектору та доходів Москви.

Раніше ЄС погодився надати Україні €45 мільярдів через ініціативу G-7, що використовує прибутки від російських активів. Нова модель дозволить виділити ще близько €140 мільярдів.

Остаточне рішення мають ухвалити лідери ЄС на саміті в Копенгагені наступного тижня. Бельгія, де зберігається більшість російських активів, довго опиралася такому кроку, адже побоюється ризиків.

Однак, як пише Bloomberg, план не передбачає прямого вилучення активів, а для його ухвалення, ймовірно, достатньо буде кваліфікованої більшості, а не одностайності, як у випадку санкцій.

ЄС планує запустити механізм до кінця 2025 року, щоб уже у 2026-му почати видавати кошти Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи

Бюджет може поповнитися штрафами за рахунок тих чоловіків, які не ходили до ТЦК і не реєструвалися у Резерв+.

Кабмін встановив додаткову винагороду співробітникам Служби судової охорони, які працюють на територіях активних чи можливих бойових дій

Певні категорії співробітників Служби судової охорони зможуть розраховувати на додаткову винагороду у 200% посадового окладу.

Верховний Суд пояснив, як встановлюється причинний зв'язок між діями службової особи та наслідками у складних управлінських рішеннях

Начальник управління допустив прийняття незаконного рішення комісією з розгляду питань щодо забезпечення житлом про виплату грошової компенсації на придбання житла за рахунок бюджетних коштів – ВС пояснив, як встановити зв’язок між його діями та наслідками.

Верховний Суд визначив, чим відрізняється привласнення знахідки від крадіжки майна

Якщо особа заволоділа забутою власником річчю, знаючи, кому вона належить, це слід оцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна – Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області