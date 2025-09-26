ЕС готовит механизм займа Украине на €140 миллиардов из замороженных активов России

ЕС рассматривает план займа Украине на €140 миллиардов за счет активов России.

Послы Европейского Союза 26 сентября начнут обсуждение плана предоставления Украине €140 миллиардов в виде новых займов с использованием замороженных активов Центрального банка России. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно предложению, из примерно €180 миллиардов российских активов, которые хранятся в Euroclear, средства будут постепенно направляться в ЕС. Это позволит блоку выдавать Украине займы.

ЕС заключит специальный долговой контракт с Euroclear с нулевой процентной ставкой, чтобы бельгийская клиринговая палата могла выполнить любые потенциальные будущие требования России.

Возврат займа Киевом будет необходим только в случае, если Москва согласится финансировать восстановление Украины или выплачивать репарации, либо если санкции ЕС против РФ будут сняты. Таким образом, поддержка не увеличит государственный долг Украины и не будет считаться прямым изъятием российских активов.

ЕС подчеркивает, что активы останутся замороженными, пока Россия не компенсирует Украине ущерб от войны. Операция будет гарантирована государствами-членами.

Обсуждение проходит на фоне растущей поддержки среди союзников Киева идеи использования замороженных активов РФ для финансирования военных и бюджетных потребностей Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже выразил поддержку плану, а страны «Группы семи» параллельно работают над согласованием общего подхода к этому вопросу, рассматривая также санкции против энергетического сектора и доходов Москвы.

Ранее ЕС согласился предоставить Украине €45 миллиардов через инициативу G-7, которая использует прибыль от российских активов. Новая модель позволит выделить еще около €140 миллиардов.

Окончательное решение должны принять лидеры ЕС на саммите в Копенгагене на следующей неделе. Бельгия, где хранится большая часть российских активов, долго сопротивлялась такому шагу, опасаясь рисков.

Однако, как пишет Bloomberg, план не предусматривает прямого изъятия активов, а для его утверждения, вероятно, будет достаточно квалифицированного большинства, а не единогласия, как в случае санкций.

ЕС планирует запустить механизм до конца 2025 года, чтобы уже в 2026-м начать выдавать средства Украине.

