Практика судов
  1. В мире

ЕС готовит механизм займа Украине на €140 миллиардов из замороженных активов России

15:00, 26 сентября 2025
ЕС рассматривает план займа Украине на €140 миллиардов за счет активов России.
ЕС готовит механизм займа Украине на €140 миллиардов из замороженных активов России
Источник фото: Filip Singer/Pool/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Послы Европейского Союза 26 сентября начнут обсуждение плана предоставления Украине €140 миллиардов в виде новых займов с использованием замороженных активов Центрального банка России. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно предложению, из примерно €180 миллиардов российских активов, которые хранятся в Euroclear, средства будут постепенно направляться в ЕС. Это позволит блоку выдавать Украине займы.

ЕС заключит специальный долговой контракт с Euroclear с нулевой процентной ставкой, чтобы бельгийская клиринговая палата могла выполнить любые потенциальные будущие требования России.

Возврат займа Киевом будет необходим только в случае, если Москва согласится финансировать восстановление Украины или выплачивать репарации, либо если санкции ЕС против РФ будут сняты. Таким образом, поддержка не увеличит государственный долг Украины и не будет считаться прямым изъятием российских активов.

ЕС подчеркивает, что активы останутся замороженными, пока Россия не компенсирует Украине ущерб от войны. Операция будет гарантирована государствами-членами.

Обсуждение проходит на фоне растущей поддержки среди союзников Киева идеи использования замороженных активов РФ для финансирования военных и бюджетных потребностей Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже выразил поддержку плану, а страны «Группы семи» параллельно работают над согласованием общего подхода к этому вопросу, рассматривая также санкции против энергетического сектора и доходов Москвы.

Ранее ЕС согласился предоставить Украине €45 миллиардов через инициативу G-7, которая использует прибыль от российских активов. Новая модель позволит выделить еще около €140 миллиардов.

Окончательное решение должны принять лидеры ЕС на саммите в Копенгагене на следующей неделе. Бельгия, где хранится большая часть российских активов, долго сопротивлялась такому шагу, опасаясь рисков.

Однако, как пишет Bloomberg, план не предусматривает прямого изъятия активов, а для его утверждения, вероятно, будет достаточно квалифицированного большинства, а не единогласия, как в случае санкций.

ЕС планирует запустить механизм до конца 2025 года, чтобы уже в 2026-м начать выдавать средства Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Администрация Трампа вновь нанимает сотни федеральных служащих, отсеянных DOGE Илона Маска

После 7-месячного оплачиваемого отпуска сотрудники, которых отсеяла команда Илона Маска, вернутся на свои места.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы

Бюджет может пополниться штрафами за счет тех мужчин, которые не ходили в ТЦК и не регистрировались в «Резерв+».

Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області