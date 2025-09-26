Практика судів
  1. У світі

Двічі засуджений за зґвалтування британець програв справу про порушення прав через обмеження голосування на виборах

18:30, 26 вересня 2025
ЄСПЛ визнав, що заборона голосувати для двічі засудженого за зґвалтування чоловіка не порушує права людини і є пропорційним обмеженням.
Двічі засуджений за зґвалтування британець програв справу про порушення прав через обмеження голосування на виборах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський суд з прав людини відмовив у задоволенні позову двічі засудженого за зґвалтування британця Майкла Крістофера Хори, який заявляв, що його права були порушені через заборону голосувати на загальних виборах 2019 року. Про це повідомляє Law Gazette.

Суд постановив, що не було порушення права на вільні вибори, закріпленого у статті 3 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Хора наразі відбуває покарання у в’язниці HMP Bure (Норідж). У 2007 році його засудили за два випадки зґвалтування та один напад. Раніше, у 2000 році, він уже отримав семирічний вирок за зґвалтування, згодом скорочений за апеляцією.

Через перебування під вартою Хора не мав права голосу на виборах 2019 року. У скарзі він стверджував, що цим порушуються його права за Конвенцією. Уряд Великої Британії наполягав, що скарга є «неприйнятною та явно необґрунтованою».

У рішенні Hora v. The United Kingdom ЄСПЛ зазначив: попри те, що мінімальний строк ув’язнення заявника вже сплив, його звільнення не дозволене Радою з умовно-дострокових звільнень, оскільки він не довів, що більше не становить небезпеки для суспільства. Суд визнав, що позбавлення права голосу в такому випадку не є непропорційним з огляду на тяжкість злочинів, ризик для громадськості та безстроковий характер покарання.

Водночас ЄСПЛ уточнив: після того, як Хора буде визнаний безпечним для звільнення і вийде на волю, його виборче право буде відновлене.

Рішення ухвалене одноголосно колегією суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄСПЛ вибори Європейський суд з прав людини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Адміністрація Трампа знову наймає сотні федеральних службовців, відсіяних DOGE Ілона Маска

Після 7-місячної оплачуваної відпустки співробітники, яких відсіяла команда Ілона Маска, повернуться на свої місця.

У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області