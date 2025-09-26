Двічі засуджений за зґвалтування британець програв справу про порушення прав через обмеження голосування на виборах

ЄСПЛ визнав, що заборона голосувати для двічі засудженого за зґвалтування чоловіка не порушує права людини і є пропорційним обмеженням.

Європейський суд з прав людини відмовив у задоволенні позову двічі засудженого за зґвалтування британця Майкла Крістофера Хори, який заявляв, що його права були порушені через заборону голосувати на загальних виборах 2019 року. Про це повідомляє Law Gazette.

Суд постановив, що не було порушення права на вільні вибори, закріпленого у статті 3 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Хора наразі відбуває покарання у в’язниці HMP Bure (Норідж). У 2007 році його засудили за два випадки зґвалтування та один напад. Раніше, у 2000 році, він уже отримав семирічний вирок за зґвалтування, згодом скорочений за апеляцією.

Через перебування під вартою Хора не мав права голосу на виборах 2019 року. У скарзі він стверджував, що цим порушуються його права за Конвенцією. Уряд Великої Британії наполягав, що скарга є «неприйнятною та явно необґрунтованою».

У рішенні Hora v. The United Kingdom ЄСПЛ зазначив: попри те, що мінімальний строк ув’язнення заявника вже сплив, його звільнення не дозволене Радою з умовно-дострокових звільнень, оскільки він не довів, що більше не становить небезпеки для суспільства. Суд визнав, що позбавлення права голосу в такому випадку не є непропорційним з огляду на тяжкість злочинів, ризик для громадськості та безстроковий характер покарання.

Водночас ЄСПЛ уточнив: після того, як Хора буде визнаний безпечним для звільнення і вийде на волю, його виборче право буде відновлене.

Рішення ухвалене одноголосно колегією суддів.

