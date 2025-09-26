Дважды осужденный за изнасилование британец проиграл дело о нарушении прав из-за ограничения на участие в выборах

ЕСПЧ признал, что запрет голосовать для дважды осужденного за изнасилование мужчины не нарушает права человека и является пропорциональным ограничением.

Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении иска дважды осужденного за изнасилование британца Майкла Кристофера Хоры, который заявлял, что его права были нарушены из-за запрета голосовать на всеобщих выборах 2019 года. Об этом сообщает Law Gazette.

Суд постановил, что не было нарушения права на свободные выборы, закрепленного в статье 3 Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Хора в настоящее время отбывает наказание в тюрьме HMP Bure (Норидж). В 2007 году его осудили за два случая изнасилования и одно нападение. Ранее, в 2000 году, он уже получил семилетний срок за изнасилование, впоследствии сокращенный по апелляции.

Из-за нахождения под стражей Хора не имел права голоса на выборах 2019 года. В жалобе он утверждал, что этим нарушаются его права по Конвенции. Правительство Великобритании настаивало, что жалоба является «неприемлемой и явно необоснованной».

В решении Hora v. The United Kingdom ЕСПЧ отметил: несмотря на то, что минимальный срок заключения заявителя уже истек, его освобождение не было разрешено Советом по условно-досрочным освобождениям, поскольку он не доказал, что больше не представляет опасности для общества. Суд признал, что лишение права голоса в таком случае не является непропорциональным с учетом тяжести преступлений, риска для общества и бессрочного характера наказания.

В то же время ЕСПЧ уточнил: после того как Хора будет признан безопасным для освобождения и выйдет на волю, его избирательное право будет восстановлено.

Решение принято единогласно коллегией судей.

