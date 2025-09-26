Практика судів
У США через нестачу юристів в окремих штатах можуть дозволити заміняти їх ШІ

17:00, 26 вересня 2025
У штаті Теннессі гостро стоїть проблема нестачі юристів, а сільські райони вже називають «правовими пустелями».
Фото: tntribune.com
Верховний суд Теннессі видав розпорядження, яким запросив громадськість надати коментарі щодо реформ, що можуть суттєво змінити підхід до підготовки та ліцензування юристів у штаті. Серед можливих нововведень — дозвіл параюристам, нефахівцям у галузі права та навіть чат-ботам на основі штучного інтелекту надавати частину правової допомоги мешканцям штату, пише Wkrn.com.

«Якщо чесно, юристів ніхто особливо не любить. Вони дуже дорогі, і звертаєшся до них лише тоді, коли виникають проблеми. Але у Теннессі ми можемо змінити цю ситуацію, дозволивши технологічним компаніям надавати правові послуги з використанням ШІ. Це суттєво знизить вартість і розширить доступ до правової допомоги», — пояснив Олівер Робертс, практикуючий адвокат і професор Школи права Вашингтонського університету.

Проблема нестачі юристів у штаті стоїть гостро: Теннессі посідає 31 місце у США за їх кількістю — менше трьох адвокатів на тисячу мешканців. Особливо відчутним є дефіцит правників у сільських районах, які вже називають «правовими пустелями».

«Якщо ми зможемо долучити більше можливостей штучного інтелекту, жителі Теннессі витрачатимуть набагато менше на юридичні послуги й матимуть легший доступ до адвокатів», — додав Робертс.

Водночас експерти попереджають, що ШІ не може повністю замінити людський досвід. «Штучний інтелект може значно знизити бар’єри у доступі до правосуддя, і в багатьох випадках це потрібно робити. Але є фундаментальні завдання, де обов’язково має бути людина. Це сфера для тих, хто здобув юридичну освіту, має практику та може забезпечити належне представництво клієнта», — наголосив Кевін Фрейзер, дослідник інновацій у сфері ШІ та права Техаського університету.

Подібні дискусії відбуваються і в інших штатах США — зокрема в Огайо та Індіані, де також переглядають роль Американської асоціації юристів (ABA) у процесі акредитації як частину ширшої роботи над вирішенням кадрового дефіциту.

«ШІ не зупиниться, він лише вдосконалюватиметься. Юридична професія не може заплющити на це очі — потрібно навчитися компетентно й відповідально використовувати ці технології», — підсумував Фрейзер.

