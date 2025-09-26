Практика судов
В США из-за нехватки юристов в отдельных штатах могут разрешить заменять их ИИ

17:00, 26 сентября 2025
В штате Теннесси остро стоит проблема нехватки юристов, а сельские районы уже называют «правовыми пустынями».
Фото: linkedin.com
Верховный суд Теннесси издал распоряжение, которым пригласил общественность предоставить комментарии относительно реформ, способных существенно изменить подход к подготовке и лицензированию юристов в штате. Среди возможных нововведений — разрешение параюристам, непрофессионалам в сфере права и даже чат-ботам на основе искусственного интеллекта оказывать часть юридической помощи жителям штата, пишет Wkrn.com.

«Если честно, юристов никто особенно не любит. Они очень дорогие, и обращаешься к ним только тогда, когда возникают проблемы. Но в Теннесси мы можем изменить эту ситуацию, позволив технологическим компаниям предоставлять юридические услуги с использованием ИИ. Это существенно снизит стоимость и расширит доступ к юридической помощи», — объяснил Оливер Робертс, практикующий адвокат и профессор Школы права Вашингтонского университета.

Проблема нехватки юристов в штате стоит остро: Теннесси занимает 31-е место в США по их числу — менее трех адвокатов на тысячу жителей. Особенно ощутим дефицит юристов в сельских районах, которые уже называют «правовыми пустынями».

«Если мы сможем привлечь больше возможностей искусственного интеллекта, жители Теннесси будут тратить значительно меньше на юридические услуги и получат более легкий доступ к адвокатам», — добавил Робертс.

В то же время эксперты предупреждают, что ИИ не может полностью заменить человеческий опыт. «Искусственный интеллект может значительно снизить барьеры в доступе к правосудию, и во многих случаях это нужно делать. Но есть фундаментальные задачи, где обязательно должен быть человек. Это сфера для тех, кто получил юридическое образование, имеет практику и может обеспечить надлежащее представительство клиента», — отметил Кевин Фрейзер, исследователь инноваций в сфере ИИ и права Техасского университета.

Подобные дискуссии происходят и в других штатах США — в частности в Огайо и Индиане, где также пересматривают роль Американской ассоциации юристов (ABA) в процессе аккредитации как часть более широкой работы по решению кадрового дефицита.

«ИИ не остановится, он будет только совершенствоваться. Юридическая профессия не может закрывать на это глаза — нужно научиться компетентно и ответственно использовать эти технологии», — подытожил Фрейзер.

