Єнс Столтенберг отримає нагороду «Лицар свободи 2025» за видатний внесок у європейську безпеку

10:29, 29 вересня 2025
Нагороду «Лицар свободи 2025» Єнсу Столтенбергу вручать у Варшаві під час безпекового форуму.
Фото: Getty Images
У Варшаві 29 вересня розпочинається безпековий форум, на якому заплановане вручення нагороди «Лицар свободи 2025» колишньому генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за його видатний внесок у європейську безпеку.

Загалом упродовж 29–30 вересня у Варшаві візьмуть близько 2,5 тис. учасників із близько 90 країн світу, зокрема, глави урядів, міністри, високопосадовці та провідні експерти. Вони обговорюватимуть ключові виклики сучасності: зміцнення обороноздатності Європи, збереження трансатлантичної єдності та притягнення Росії до відповідальності за агресію. Цьогорічним партнером форуму є Франція.

На заході виступить очільник польського уряду Дональд Туск та дистанційно візьме участь Президент України Володимир Зеленський.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у панельній дискусії «Підвищення ставок: Чи варто Європі боятися?». До заходу долучиться також спецпредставник президента США Кіт Келлог та колишній міністр оборони США Ллойд Остін.

Водночас 29 вересня у Варшаві відбудеться також зустріч глав МЗС у форматі Веймарський трикутник (Польща, Німеччина, Франція) + Україна.

