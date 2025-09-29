Йенс Столтенберг получит награду «Рыцарь свободы 2025» за выдающийся вклад в европейскую безопасность

Награду «Рыцарь свободы 2025» Йенсу Столтенбергу вручат в Варшаве во время форума по безопасности.

В Варшаве 29 сентября начинается форум по безопасности, на котором запланировано вручение награды «Рыцарь свободы 2025» бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за его выдающийся вклад в европейскую безопасность.

Всего в течение 29–30 сентября в Варшаве примут участие около 2,5 тыс. участников из примерно 90 стран мира, в частности, главы правительств, министры, высокопоставленные лица и ведущие эксперты. Они будут обсуждать ключевые вызовы современности: укрепление обороноспособности Европы, сохранение трансатлантического единства и привлечение России к ответственности за агрессию. Партнером форума в этом году является Франция.

На мероприятии выступит глава польского правительства Дональд Туск, а дистанционно примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в панельной дискуссии «Повышение ставок: Стоит ли Европе бояться?». К событию присоединятся также спецпредставитель президента США Кит Келлог и бывший министр обороны США Ллойд Остин.

Одновременно 29 сентября в Варшаве состоится также встреча министров иностранных дел в формате Веймарский треугольник (Польша, Германия, Франция) + Украина.

