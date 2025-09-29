В Індонезії TikTok оштрафували на $900 тисяч

Антимонопольне агентство покарало компанію за несвоєчасне повідомлення про придбання акцій Tokopedia.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Індонезійське антимонопольне агентство KPPU оштрафувало TikTok на 900 тисяч доларів за несвоєчасне повідомлення про придбання 75,01% акцій платформи електронної комерції Tokopedia за 840 млн доларів, повідомляє Reuters.

Угода між TikTok, що належить китайській ByteDance, і PT GoTo Gojek Tokopedia була укладена в січні 2024 року. Представник TikTok заявив, що компанія поважає рішення KPPU і залишається відданою принципам чесної конкуренції. Антимонопольне агентство має повноваження розслідувати порушення конкурентного законодавства та накладати штрафи чи адміністративні санкції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.