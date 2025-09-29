В Индонезии TikTok оштрафовали на $900 тысяч

Антимонопольное агентство наказало компанию за несвоевременное уведомление о приобретении акций Tokopedia.

Индонезийское антимонопольное агентство KPPU оштрафовало TikTok на 900 тысяч долларов за несвоевременное уведомление о приобретении 75,01% акций платформы электронной коммерции Tokopedia за 840 млн долларов, сообщает Reuters.

Сделка между TikTok, принадлежащей китайской ByteDance, и PT GoTo Gojek Tokopedia была заключена в январе 2024 года. Представитель TikTok заявил, что компания уважает решение KPPU и остается приверженной принципам честной конкуренции. Антимонопольное агентство имеет полномочия расследовать нарушения конкурентного законодательства и налагать штрафы или административные санкции.

