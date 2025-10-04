Практика судів
  1. У світі

У Чехії рух ANO лідирує на парламентських виборах — попередні результати підрахунку голосів

16:58, 4 жовтня 2025
У Чехії після підрахунку 15% голосів на парламентських виборах лідирує рух ANO на чолі з колишнім прем’єром Андреєм Бабішем, друге місце посідає коаліція Spolu, третє — STAN.
У Чехії рух ANO лідирує на парламентських виборах — попередні результати підрахунку голосів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії після підрахунку 15% виборчих округів лідирує рух колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша — ANO, який набирає 39,21% голосів. Про це свідчать дані офіційного виборчого порталу, пише ČTK.

На другому місці — коаліція Spolu (партії ODS, KDU-ČSL і TOP 09) із результатом 19,41%, третю позицію посідає STAN із 10,7%. До Палати представників наразі проходять шість політичних об’єднань.

Четвертою йде SPD із 8,38%, далі — Motoristé (7,51%) та Piráti, які набрали 6,99%. Об’єднання Stačilo! отримало 4,68%.

Для порівняння, на виборах 2021 року перемогу з невеликою перевагою здобула коаліція Spolu (27,79%), яка отримала 71 місце у нижній палаті парламенту. Тоді рух ANO набрав 27,12% і мав 72 депутати, а об’єднання PirSTAN (Piráti + STAN) здобуло 15,62%. У парламент потрапили 33 представники STAN і лише 4 від Piráti.

SPD тоді отримала 9,56% голосів і 20 мандатів. Розрив між переможцем і другим місцем становив лише 0,67% — найменше в історії чеських парламентських виборів. Явка виборців склала 65,4%, що стало третім найвищим показником участі за всю історію виборів до Палати представників.

Зауважимо, що дані постійно оновлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду