У Чехії рух ANO лідирує на парламентських виборах — попередні результати підрахунку голосів

У Чехії після підрахунку 15% голосів на парламентських виборах лідирує рух ANO на чолі з колишнім прем’єром Андреєм Бабішем, друге місце посідає коаліція Spolu, третє — STAN.

У Чехії після підрахунку 15% виборчих округів лідирує рух колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша — ANO, який набирає 39,21% голосів. Про це свідчать дані офіційного виборчого порталу, пише ČTK.

На другому місці — коаліція Spolu (партії ODS, KDU-ČSL і TOP 09) із результатом 19,41%, третю позицію посідає STAN із 10,7%. До Палати представників наразі проходять шість політичних об’єднань.

Четвертою йде SPD із 8,38%, далі — Motoristé (7,51%) та Piráti, які набрали 6,99%. Об’єднання Stačilo! отримало 4,68%.

Для порівняння, на виборах 2021 року перемогу з невеликою перевагою здобула коаліція Spolu (27,79%), яка отримала 71 місце у нижній палаті парламенту. Тоді рух ANO набрав 27,12% і мав 72 депутати, а об’єднання PirSTAN (Piráti + STAN) здобуло 15,62%. У парламент потрапили 33 представники STAN і лише 4 від Piráti.

SPD тоді отримала 9,56% голосів і 20 мандатів. Розрив між переможцем і другим місцем становив лише 0,67% — найменше в історії чеських парламентських виборів. Явка виборців склала 65,4%, що стало третім найвищим показником участі за всю історію виборів до Палати представників.

Зауважимо, що дані постійно оновлюються.

