У Чехії підрахували майже 85% голосів на парламентських виборах: партія Андрея Бабіша впевнено лідирує

У Чехії завершується підрахунок голосів на парламентських виборах — після обробки майже 85% бюлетенів упевнено лідирує партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії триває підрахунок голосів після парламентських виборів, і за результатами опрацювання майже 85% бюлетенів рух ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Андреєм Бабішем утримує значну перевагу.

Як повідомляє IDNES, після обробки близько 85% голосів партія Бабіша набирає 36,4%, що потенційно забезпечує їй більшість місць у парламенті.

На другому місці —коаліція Spolu, яка отримує 22% голосів.

Далі йдуть:

STAN — 10,8%,

SPD — 8,1%,

Piráti — 8,3%,

Motoristé — 6,9%.

Об’єднання Stačilo! наразі отримує 4,5% і не долає п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходження до Палати представників.

Остаточні результати голосування очікують протягом найближчих годин, проте вже зараз експерти прогнозують, що рух ANO у лідерах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.