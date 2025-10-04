У Чехії підрахували майже 85% голосів на парламентських виборах: партія Андрея Бабіша впевнено лідирує

У Чехії триває підрахунок голосів після парламентських виборів, і за результатами опрацювання майже 85% бюлетенів рух ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Андреєм Бабішем утримує значну перевагу.
Як повідомляє IDNES, після обробки близько 85% голосів партія Бабіша набирає 36,4%, що потенційно забезпечує їй більшість місць у парламенті.
На другому місці —коаліція Spolu, яка отримує 22% голосів.
Далі йдуть:
Об’єднання Stačilo! наразі отримує 4,5% і не долає п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходження до Палати представників.
Остаточні результати голосування очікують протягом найближчих годин, проте вже зараз експерти прогнозують, що рух ANO у лідерах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.